Calvarul trăit de Radu Drăgușin timp de 331 de zile: Nici nu știu de unde să încep

Calvarul trăit de Radu Drăgușin timp de 331 de zile: Nici nu știu de unde să încep
Radu Drăgușin a trăit duminică un moment special în cariera sa. Fundașul român a evoluat pentru prima oară după aproape un an în tricoul echipei Tottenham Hotspur, într-un meci câștigat cu 1-0 pe terenul lui Crystal Palace.

Într-o postare emoționantă pe Instagram, internaționalul a povestit despre perioada dificilă pe care a traversat-o, marcată de accidentare și recuperare intensă.

„Nici nu știu de unde să încep. În urmă cu 11 luni, am trecut de la a face ceea ce iubesc cel mai mult la a nu mai putea să o fac. Dar nu m-am dat bătut. Știam că va fi un drum lung și dificil, cu multe suișuri și coborâșuri. Am avut oamenii potriviți lângă mine, coechipierii și stafful, care m-au sprijinit atât pe teren, cât și în afara lui. Familia a fost mereu aproape de mine, mai ales în momentele dificile”, a relatat Drăgușin.

Radu Drăgușin

Radu Drăgușin. Sursă foto: Facebook

Reîntoarcerea pe teren reprezintă o victorie personală după luni de recuperare

Fundașul a subliniat că ultimele luni au fost un amestec de progres și suferință, dar fiecare mică îmbunătățire l-a motivat să continue. „Au fost 11 luni de învățare, de suferință, zile bune și unele rele. Dar asta e viața. Au fost 11 luni în care eram mai bine ca în ziua precedentă, chiar dacă și numai cu 1%. E grozav să revii pe teren, alături de colegi, în fața suporterilor. Vă mulțumesc tuturor celor care m-au susținut în această perioadă. A însemnat mult pentru mine”, a adăugat fotbalistul.

Meciul cu Crystal Palace a marcat prima apariție oficială după 331 de zile

Radu Drăgușin a intrat pe teren în minutul 85, înlocuindu-l pe Archie Gray, iar partida s-a încheiat cu victoria lui Tottenham Hotspur, scor 1-0. Această apariție a fost prima oficială după 331 de zile, după ce internaționalul român suferise o gravă leziune la genunchi în iarna trecută. Ultima sa evoluție în tricoul londonezilor a avut loc pe 30 ianuarie 2025, în partida cu Elfsborg din Europa League.

Recuperarea și revenirea lui Drăgușin ilustrează nu doar efortul fizic necesar pentru a depăși o accidentare serioasă, ci și puterea psihică necesară pentru a menține motivația în perioadele de incertitudine. Succesul său pe teren marchează un nou început și un exemplu de perseverență pentru colegi și suporteri.

