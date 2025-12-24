AS Roma caută fundaș central: Radu Drăgușin, variantă pentru mercato din ianuarie

AS Roma și-ar fi manifestat interesul pentru fundașul român Radu Drăgușin, jucător al echipei Tottenham Hotspur, vizând un transfer sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare. Antrenorul Gian Piero Gasperini este un admirator al internaționalului, care ar fi tentat să se alăture clubului italian pentru a-și relansa cariera, potrivit La Gazzetta dello Sport.

Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, la zece luni după accidentarea gravă la genunchi, fiind rezervă neutilizată în meciul pierdut sâmbătă, pe teren propriu, cu Liverpool, scor 1-2, în Premier League.

Roma este hotărâtă să-și întărească echipa în perioada de transferuri din ianuarie, vizând calificarea în Liga Campionilor, și plănuiește să transfere patru jucători: doi atacanți, Giacomo Raspadori și Joshua Zirkzee, un fundaș central, posibil Drăgușin, și, eventual, un mijlocaș central, conform Gazzetta dello Sport.

După Crăciun, Roma va relua discuțiile cu conducerea lui Atletico Madrid pentru a stabili condiții favorabile privind readucerea lui Giacomo Raspadori în Italia, în timp ce pentru Joshua Zirkzee clubul insistă asupra unui împrumut cu opțiune de cumpărare, deși Manchester United nu este încă convinsă să se despartă de jucător.

Marea țintă a giallorossi pe postul de mijlocaș central este Morten Frendrup de la Genoa, deținută de Dan Șucu, iar cele două cluburi ar putea negocia un schimb cu Nicolo Pisilli, care s-ar reuni cu tehnicianul Daniele De Rossi, un admirator al mijlocașului italian.