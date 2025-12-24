Sport

AS Roma caută fundaș central: Radu Drăgușin, variantă pentru mercato din ianuarie

Comentează știrea
AS Roma caută fundaș central: Radu Drăgușin, variantă pentru mercato din ianuarieRadu Drăgușin Sursa foto X
Din cuprinsul articolului

AS Roma și-ar fi manifestat interesul pentru fundașul român Radu Drăgușin, jucător al echipei Tottenham Hotspur, vizând un transfer sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare. Antrenorul Gian Piero Gasperini este un admirator al internaționalului, care ar fi tentat să se alăture clubului italian pentru a-și relansa cariera, potrivit La Gazzetta dello Sport.

AS Roma pregătește un împrumut pentru Radu Drăgușin

AS Roma ia în considerare transferul fundașului Radu Drăgușin, fost jucător la Genoa și Juventus, sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare, potrivit informațiilor publicate de La Gazzetta dello Sport.

Antrenorul Gian Piero Gasperini este un admirator al internaționalului român, iar Drăgușin este tentat să se alăture formației din capitala Italiei pentru a-și relansa cariera în sport.

AS Roma este pregătită să-și întărească echipa pentru ianuarie

Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham, la zece luni după accidentarea gravă la genunchi, fiind rezervă neutilizată în meciul pierdut sâmbătă, pe teren propriu, cu Liverpool, scor 1-2, în Premier League.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  25 decembrie 2025. Crăciunul
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  25 decembrie 2025. Crăciunul
Cum te poți distra la munte dacă nu schiezi. Activități care merită încercate
Cum te poți distra la munte dacă nu schiezi. Activități care merită încercate
AS Roma-Parma

AS Roma-Parma. Sursa foto: facebook / Parma Calcio 1913

Roma este hotărâtă să-și întărească echipa în perioada de transferuri din ianuarie, vizând calificarea în Liga Campionilor, și plănuiește să transfere patru jucători: doi atacanți, Giacomo Raspadori și Joshua Zirkzee, un fundaș central, posibil Drăgușin, și, eventual, un mijlocaș central, conform Gazzetta dello Sport.

Planurile AS Roma pentru această iarnă

După Crăciun, Roma va relua discuțiile cu conducerea lui Atletico Madrid pentru a stabili condiții favorabile privind readucerea lui Giacomo Raspadori în Italia, în timp ce pentru Joshua Zirkzee clubul insistă asupra unui împrumut cu opțiune de cumpărare, deși Manchester United nu este încă convinsă să se despartă de jucător.

Marea țintă a giallorossi pe postul de mijlocaș central este Morten Frendrup de la Genoa, deținută de Dan Șucu, iar cele două cluburi ar putea negocia un schimb cu Nicolo Pisilli, care s-ar reuni cu tehnicianul Daniele De Rossi, un admirator al mijlocașului italian.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:30 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  25 decembrie 2025. Crăciunul
20:18 - Magia melodiilor de Crăciun, de la colinde la marile hit-uri ale muzicii mondiale și naționale
20:07 - Diana Șoșoacă, live de la pomana porcului. Mesaj direct pentru George Simion
19:55 - Mohammad Bakri, autorul documentarului „Jenin, Jenin”, a murit la 72 de ani
19:46 - Chișinăul intră în sărbătoare. De Crăciun, trafic va fi oprit în Piața Marii Adunării Naționale
19:35 - Servicii de urgență de Crăciun. Nouă spitale din București vor fi disponibile pacienților

HAI România!

Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului

Proiecte speciale