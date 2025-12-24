Doliu în lumea fotbalului. Fundaș german, căzut de la 70 m

Fostul fundaș german Sebastian Hertner a murit, la vârsta de 34 de ani, după cea căzut dintr-un telescaun pe un domeniu schiabil din Muntenegru, în timp ce se afla în vacanță cu soția sa.

Incidentul a avut loc la stațiunea de schi Savin Kuk, în nordul țării.

Conform primelor informații oferite de autoritățile locale și presei, instalația de telescaun în care se aflau Hertner și soția sa a suferit o defecțiune tehnică în timpul funcționării.

Unul dintre scaunele dublu s-ar fi desprins de cablu și s-a lovit de scaunul din față, ceea ce ar fi dus la dezechilibrarea acestuia și la căderea lui Hertner de la o înălțime de aproximativ 70 de metri.

În urma acestui accident, fostul fotbalist a fost proiectat în aer și a suferit răni care i‑au fost fatale la locul incidentului.

Soția sa, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a rămas blocată la câțiva metri de sol, fiind ulterior eliberată de echipele de salvare și transportată la spital. În urma intervenției medicale i s‑a diagnosticat o fractură la picior.

Autoritățile locale au intervenit pentru a evacua și alte persoane care au rămas suspendate în telescaun, informează sursele. Cel puțin trei turiști ar fi fost prinși în instalație timp de mai multe ore până la finalizarea intervenției echipelor de salvare.

Reprezentanți ai statului muntenegrean au declarat că se desfășoară o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele care au condus la accidentul de la Savin Kuk.

Președintele Muntenegrului a precizat că autoritățile competente iau măsuri pentru a analiza cauza incidentului și a determina eventualele responsabilități.

Pe durata anchetei, telescaunul implicat a fost scos din uz pentru a permite inspectarea tehnică a instalației și evaluarea defecțiunilor. Autoritățile nu au emis încă o concluzie oficială privind motivul exact al desprinderii scaunului.

Sebastian Hertner s‑a născut pe 2 mai 1991 și a evoluat pe postul de fundaș central în fotbalul german. El și‑a început cariera la academie și apoi a evoluat în mai multe echipe din campionatul german.

Pe parcursul parcursului său profesional, Hertner a jucat pentru formații din 2. Bundesliga, cum ar fi TSV 1860 München, Erzgebirge Aue și SV Darmstadt 98, potrivit surselor internaționale.

Pe lângă activitatea la nivel de club, el a evoluat și la nivel de tineret pentru reprezentativele Germaniei U18 și U19. Ultimii ani ai carierei sale i‑a petrecut la clubul ETSV Hamburg, unde a fost căpitan al echipei în liga a cincea a fotbalului german.

Cluburile la care Hertner a evoluat de‑a lungul carierei au transmis mesaje de tristețe și solidaritate față de familia fostului jucător.

Într‑un mesaj publicat pe rețelele de socializare, clubul ETSV Hamburg și alte formații pentru care a jucat Hertner au anunțat decesul său și au transmis condoleanțe apropiaților