Doliu în fotbal. Lazăr Pârvu a murit la vârsta de 79 de ani

Doliu în fotbal. Lazăr Pârvu a murit la vârsta de 79 de ani
Lazăr Pârvu, fost fotbalist care a jucat la clubul UTA Arad în anii 1970, a murit la vârsta de 79 de ani, potrivit anunțului făcut de club.

Născut la 24 februarie 1946, la Orșova, fotbalistul s-a remarcat la Dinamo București la vârsta de 20 de ani. După patru sezoane în tricoul „Câinilor roșii”, a evoluat la CFR Timișoara, iar în 1972 s-a alăturat echipei UTA.

„Lui i-a oferit legendarul Iosif Lereter tricoul său atunci când s-a retras, într-un meci cu Jiul Petroșani, și a făcut totul să îl onoreze”, a mai anunțat echipa, într-o postare pe Facebook.

Clubul UTA Arad: „Aradul s-a bucurat de fiecare întâlnire cu el”

Pârvu a evoluat timp de un sezon la Poli Timișoara, iar în 1974 a revenit la UTA, unde a mai jucat două campionate în prima ligă a fotbalului românesc. Și-a încheiat cariera la vârsta de 31 de ani, la UM Timișoara. A rămas implicat în fotbal în calitate de observator federal.

„A rămas conectat la fotbal din postura de observator federal, iar Aradul s-a bucurat de fiecare întâlnire cu el. Odihnească-se în pace!”, a mai anunțat echipa.

UTA, lovită și de dispariția lui Flavius Domide

În luna octombrie, UTA s-a confruntat și cu moartea lui Flavius Domide. Fostul atacant reprezentativ al echipei din Arad, care a făcut parte din lotul României la Campionatul Mondial din 1970, fără să joace însă în vreun meci al turneului final, a murit la vârstă de 79 de ani.

După încheierea carierei de jucător, a rămas aproape de clubul său de suflet, unde a activat ca antrenor la juniori, antrenor secund, antrenor principal și, ulterior, președinte. În perioada în care l-a condus, UTA a revenit în prima ligă, în 1993.

De-a lungul anilor, a participat constant la evenimentele dedicate foștilor mari jucători, remarcându-se prin modestie și eleganță.

