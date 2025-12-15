Ionel Ganea, despre moartea fiului său: Cât o să trăiesc, o să fie cumplit

Fostul fotbalist Ionel Ganea a discutat, pentru prima dată, despre episodul care i-a marcat viața: moartea fiului său, Alexandru Ioan. „Nu doresc nimănui să fie în pielea mea, să i se întâmple o astfel de dramă”, a spus acesta, într-un interviu pentru Prosport.

Ionel Ganea și-a pierdut fiul în vârstă de doi ani în urma unui accident rutier. Incidentul s-a produs în timp ce fostul fotbalist se afla la volan, iar autoturismul pe care îl conducea a lovit o mașină staționată pe marginea carosabilului.

Vineri, la Făgăraș, Ionel Ganea a organizat un eveniment în memoria fiului său. Au participat mai multe echipe din județul Brașov, precum și foști colegi, printre care Dănuț Lupu, Eugen Trică, Iosif Rotariu, Daniel Chiriță, Dumitru Stângaciu și Marian Aliuță.

„Sincer, eu vreau să le mulțumesc băieților care și-au rupt puțin din timpul lor și au reușit să vină la Făgăraș și să facă niște copii fericiți”, a spus acesta, pentru sursa menționată anterior.

Fostul fotbalist a declarat că nu se aștepta ca evenimentul să fie atât de reușit în privința copiilor și a precizat că numărul mare de participanți l-a bucurat foarte mult.

„Am reușit să-i fac fericiți pe acești copilași. A fost ceva de suflet și nu știu dacă până acum, aici la noi la Făgăraș, a mai făcut cineva așa ceva pentru ei. Scopul meu, țelul turneului a fost pentru ei. La vară, dacă mă ajută Dumnezeu și o să mi se alăture și alți foști colegi, probabil o să fac a doua ediție. Poate o să-l organizăm pe iarbă, pe stadion”, a mai spus Ganea.

Ionel Ganea a spus că perioada prin care trece este extrem de grea și că această suferință îl va marca toată viața. Totodată, a subliniat că nu dorește nimănui să treacă printr-o astfel de dramă.