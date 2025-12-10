Primul militar britanic mort în Ucraina, în condiții suspecte. Mesajul lui Keir Starmer

Un militar britanic și-a pierdut viața în Ucraina, în urma unui „accident” produs „departe de linia frontului”. Acesta ar fi murit în timp ce asista la testarea unor noi echipamente defensive de către forțele ucrainene. Anunțul a fost făcut de Ministerul britanic al Apărării, citat de AFP.

Ministerul a confirmat că acesta este primul membru al armatei britanice care moare pe teritoriul ucrainean de la începutul invaziei ruse din februarie 2022. Autoritățile britanice nu au oferit detalii despre identitatea militarului.

Într-un mesaj publicat pe X, Ministerul Apărării și-a exprimat regretul pentru această pierdere.

„Cu un profund regret anunţăm decesul, în această (marţi) dimineaţa, a unui membru al Forţelor armate britanice în Ucraina”.

Instituția a adăugat că el a fost rănit într-un accident tragic.

❗️-- The British Ministry of Defence reports that a British Army soldier died in an accident in Ukraine. The statement said that the soldier died while observing the testing of the Ukrainian Armed Forces' defensive system. 👉I suspect an Iskander had something to do with the… pic.twitter.com/0KSKxdq3GX — Tony (@Cyberspec1) December 10, 2025

„El a fost rănit într-un accident tragic în timp ce observa cum forțele ucrainene testau o nouă capacitate defensivă, departe de linia frontului”, se arată în comunicat.

Secretarul Apărării, John Healey, a afirmat că a fost „devastat de anunțul morții”.

La rândul său, premierul Keir Starmer a transmis „cele mai sincere condoleanţe” familiei militarului. Regatul Unit a recunoscut anterior că un „număr mic” de militari se află în Ucraina, cu misiunea de a proteja personalul diplomatic britanic și de a sprijini armata ucraineană.

Instructorii occidentali au fost puși să îi pregătească pe militarii ucraineni pentru un război pe care ei înșiși nu l-au experimentat niciodată, însă, potrivit oficialilor, programul dă rezultate vizibile.

De la lansarea Operațiunii Interflex, în iunie 2022, peste 56.000 de soldați ucraineni au fost instruiți de aliații occidentali sub coordonarea Marii Britanii, dobândind competențe esențiale pentru a supraviețui și a lupta în cel mai amplu conflict terestru din Europa de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.