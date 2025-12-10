International

Primul militar britanic mort în Ucraina, în condiții suspecte. Mesajul lui Keir Starmer

Comentează știrea
Primul militar britanic mort în Ucraina, în condiții suspecte. Mesajul lui Keir StarmerSursă foto: Pixabay.com
Din cuprinsul articolului

Un militar britanic și-a pierdut viața în Ucraina, în urma unui „accident” produs „departe de linia frontului”. Acesta ar fi murit în timp ce asista la testarea unor noi echipamente defensive de către forțele ucrainene. Anunțul a fost făcut de Ministerul britanic al Apărării, citat de AFP.

Primul militar britanic mort în Ucraina. Poziția premierului Keir Starmer

Ministerul a confirmat că acesta este primul membru al armatei britanice care moare pe teritoriul ucrainean de la începutul invaziei ruse din februarie 2022. Autoritățile britanice nu au oferit detalii despre identitatea militarului.

Într-un mesaj publicat pe X, Ministerul Apărării și-a exprimat regretul pentru această pierdere.

„Cu un profund regret anunţăm decesul, în această (marţi) dimineaţa, a unui membru al Forţelor armate britanice în Ucraina”.

De unde vine și încotro merge Ana Ciceală. Victor Ciutacu și Dan Andronic explică enigma candidatei la București
De unde vine și încotro merge Ana Ciceală. Victor Ciutacu și Dan Andronic explică enigma candidatei la București
Țările preferate de românii care vor să lucreze în străinătate: de la producție la IT și servicii remote
Țările preferate de românii care vor să lucreze în străinătate: de la producție la IT și servicii remote

Instituția a adăugat că el a fost rănit într-un accident tragic.

„El a fost rănit într-un accident tragic în timp ce observa cum forțele ucrainene testau o nouă capacitate defensivă, departe de linia frontului”, se arată în comunicat.

Secretarul Apărării, John Healey, a afirmat că a fost „devastat de anunțul morții”.

Tanc T72 al forțelor armate ucrainiene

Tanc T72 al forțelor armate ucrainiene. sursa: Armata Ucrainei

Ce spune premierul britanic

La rândul său, premierul Keir Starmer a transmis „cele mai sincere condoleanţe” familiei militarului. Regatul Unit a recunoscut anterior că un „număr mic” de militari se află în Ucraina, cu misiunea de a proteja personalul diplomatic britanic și de a sprijini armata ucraineană.

Cum sunt pregătiți ucrainenii de militarii britanici

Instructorii occidentali au fost puși să îi pregătească pe militarii ucraineni pentru un război pe care ei înșiși nu l-au experimentat niciodată, însă, potrivit oficialilor, programul dă rezultate vizibile.

De la lansarea Operațiunii Interflex, în iunie 2022, peste 56.000 de soldați ucraineni au fost instruiți de aliații occidentali sub coordonarea Marii Britanii, dobândind competențe esențiale pentru a supraviețui și a lupta în cel mai amplu conflict terestru din Europa de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:29 - Strategia la care apelează magazinele înainte de Sărbători. Cumpărătorii, tentați să își golească portofelul
14:22 - Stellantis va lansa în SUA mașina mini Fiat Topolino
14:17 - Cooperare transatlantică accelerată: Repatriot și Alianța duc vocea României în capitala SUA
14:11 - Autobuzul lui Moș Crăciun aduce magia pe străzile Brașovului. Curse gratuite și cadouri pentru copii
14:01 - De unde vine și încotro merge Ana Ciceală. Victor Ciutacu și Dan Andronic explică enigma candidatei la București
13:48 - Țările preferate de românii care vor să lucreze în străinătate: de la producție la IT și servicii remote

HAI România!

Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Ce ne așteaptă? Hai LIVE cu Turcescu
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!

Proiecte speciale