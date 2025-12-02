Guvernul britanic analizează posibilitatea interzicerii donațiilor politice efectuate în criptomonede, o măsură care ar putea afecta partidul Reform UK, condus de Nigel Farage, primul din Marea Britanie care a acceptat astfel de contribuții, potrivit Politico.

Decizia survine în contextul în care Reform UK înregistrează creșteri semnificative în sondajele de opinie.

Reform UK a deschis calea donațiilor în criptomonede la începutul acestui an, ca parte a unei promisiuni de „revoluție crypto” în Regatul Unit, și a primit deja primele contribuții în active digitale.

Nigel Farage a declarat pentru Reuters în octombrie că partidul său a primit „câteva” donații sub formă de criptomonede, după ce Comisia Electorală a confirmat notificarea primului astfel de transfer în politica britanică.

Farage a subliniat că deține „unele active crypto pe termen lung” și s-a prezentat drept „singura speranță” pentru industria criptomonedelor britanice, încercând să urmeze exemplul fostului său aliat pe termen lung, președintele american Donald Trump, care a susținut public criptomonedele.

Farage a spus că a fost „mult înaintea lui Trump” în susținerea publică a monedelor digitale.

Partidul a creat un portal propriu pentru donații în criptomonede și a promis „măsuri sporite” pentru a preveni utilizarea abuzivă a fondurilor.

Inițial, proiectul de lege pentru alegeri al guvernului, menit să consolideze democrația britanică, nu prevedea o interdicție a donațiilor în criptomonede.

Totuși, oficialii discută acum măsuri care ar putea interzice utilizarea monedelor digitale pentru finanțarea politicienilor din Regatul Unit, potrivit a trei surse apropiate discuțiilor.

Guvernul nu a negat că această măsură este luată în considerare, declarând că va „prezenta detalii suplimentare în cadrul proiectului de lege pentru alegeri”.

Printre oficialii care au propus interzicerea se numără fostul ministru al Cabinetului Pat McFadden, președintele Comitetului pentru Afaceri Liam Byrne și deputatul laburist Phil Brickell, care conduce Grupul Parlamentar pentru Anti-Corupție și Fiscalitate Corectă.

Experții în transparență avertizează că sursa donațiilor în criptomonede poate fi dificil de urmărit, ceea ce ridică riscul ca fonduri provenite din străinătate sau din activități ilegale să ajungă în campaniile politice.

Conform legislației britanice, donațiile străine către partide și candidați sunt interzise în majoritatea circumstanțelor.

Proiectul de lege al laburiștilor prevede, de asemenea, reguli mai stricte pentru partide și donatori, inclusiv limitarea donațiilor provenite de la companii-fantomă și asociații neînregistrate și obligativitatea păstrării unei evaluări de risc pentru donațiile care ar putea implica interferență străină.

Criptomonedele devin un punct de interes în contextul interferențelor străine, Rusia și serviciile sale de informații utilizând tot mai mult active digitale pentru a ocoli sancțiunile și a finanța destabilizări, inclusiv în alegerile din Moldova.

Implicarea rusă în politica britanică a fost recent scrutinată după condamnarea lui Nathan Gill, fost lider al Reform în Țara Galilor și fost europarlamentar al Brexit Party, pentru declarații pro-ruse plătite în Parlamentul European.

Farage s-a distanțat ferm de Gill, descriindu-l drept un „măr stricat” care l-a trădat. Totuși, Partidul Laburist a cerut o investigație internă asupra activităților fostului europarlamentar, prim-ministrul Keir Starmer subliniind necesitatea verificării.

Un purtător de cuvânt al Ministerului pentru Locuințe, Comunități și Guvern Local a declarat: „Sistemul de finanțare politică pe care l-am moștenit a lăsat democrația noastră vulnerabilă la interferența străină.

Noile noastre reguli stricte privind donațiile politice, așa cum sunt prevăzute în Strategia noastră Electorală, vor proteja alegerile din Regatul Unit, asigurând în același timp că partidele pot continua să se finanțeze.”