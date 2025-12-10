International

Forțele ucrainene au recâștigat controlul asupra unei părți din orașul Pokrovsk

Forțele ucrainene au recâștigat controlul asupra unei părți din orașul PokrovskSursă foto: X.com
Forțele ucrainene au preluat din nou controlul asupra unei părți din orașul Pokrovsk, după ce în toamnă nu mai aveau niciun militar în zonă. Comandantul-șef Oleksandr Sîrski a precizat că apărarea continuă și că trupele vor fi suplimentate, potrivit Kyiv Independent.

Ucraina a preluat controlul asupra unei părți din Pokvrosk

Ucraina a recucerit aproximativ 13 kilometri pătrați din orașul Pokrovsk, dintr-un total de 29, începând de la mijlocul lunii noiembrie și până în prezent, a declarat comandantul-șef Oleksandr Sîrski într-o conferință de presă pe 9 decembrie.

Sîrski a precizat că apărarea orașului continuă și că numărul trupelor ucrainene din zonă va fi majorat. El a confirmat totodată retragerea unor unități aflate la 5-7 kilometri în afara orașului, unde forțele ruse intensificau presiunea.

Rusia și-a intensificat presiunea asupra sectorului Pokrovsk

Comandantul-șef Oleksandr Sîrski a explicat că menținerea liniilor de apărare aflate la 5-7 kilometri în afara orașului nu mai era posibilă în condiții eficiente. El a precizat că Rusia și-a sporit semnificativ prezența militară în sectorul Pokrovsk, cu peste 155.000 de militari desfășurați și folosind 40-50% din bombele ghidate KAB pe întreg frontul.

Oleksandr Sîrskyi

Sursa foto: x

Sîrski a adăugat că orașul vecin Mîrnograd nu este încercuit, însă liniile de aprovizionare au devenit mai dificile. Declarațiile au urmat după ce, pe 5 decembrie, Forțele de Asalt Aerian ale Ucrainei au respins afirmațiile ruse privind capturarea Pokrovskului, reiterând că nici Pokrovsk, nici Mîrnograd nu sunt încercuite.

Sîrski acuză Rusia de dezinformare în zona Pokrovsk

Pokrovsk a fost ținta unui avans lent și susținut al forțelor ruse în regiunea Donețk, Moscova anunțând săptămânal capturarea unor sate noi. Luna trecută, Rusia a susținut că a preluat controlul asupra orașului distrus parțial Kupiansk, afirmație respinsă de armata ucraineană.

În relatarea sa pe Telegram, Sîrski a spus că Rusia folosește dezinformarea pentru a denatura situația și pentru a reprezenta un pericol suplimentar pentru trupele ucrainene în zonele unde acestea și-au restabilit controlul.

