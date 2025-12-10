Forțele Armate ale Ucrainei au raportat în ultimele 24 de ore două operațiuni tactice semnificative desfășurate pe sectoare dificile ale frontului. Informațiile, venite din partea Brigăzilor 67 și 14, descriu confruntări intense, de la capturarea unor soldați inamici sub focul propriei artilerii, până la lupte urbane cu blindate grele.

Într-un act descris drept unul de „eroism și abilitate”, doar doi soldați din cadrul Brigăzii 67 Mecanizate Separate au reușit să captureze șase militari ruși în regiunea Dnipropetrovsk, zona Oleksandrivsk. Incidentul, care a avut loc pe 9 decembrie în timpul unor operațiuni de Search&Destroy, a luat o turnură dramatică în momentul evacuării prizonierilor. Potrivit Brigăzii 67, artileria rusă a deschis focul asupra grupului, țintind inclusiv propriii soldați, care se predaseră.

„Suntem mândri de curajul soldaților noștri... care fac tot posibilul pentru a păstra viața «fondului de schimb» și pentru a împiedica ocupanții să-și ucidă propriii camarazi”, a transmis brigada, sugerând că bombardamentul rusesc a fost o strategie deliberată de intimidare pentru a descuraja alte capitulări.

Simultan, pe un alt sector al frontului, la nord de Pokrovsk, Brigada 14 „Chervona Kalina” a Gărzii Naționale a publicat detalii despre o operațiune ofensivă în orașul Rodinske.

Un tanc de luptă T-72, aparținând companiei „Wolf Pack”, a executat o manevră riscantă, apropiindu-se până la o distanță „point-blank” (foarte mică) de o clădire rezidențială cu mai multe etaje ocupată de trupele ruse. Echipajul tancului a deschis focul direct în structură, iar brigada a confirmat că „ocupanții nu au supraviețuit”.

Unitățile blindate ucrainene au intrat în luptă directă în orașul Rodinske, regiunea Donețk, desfășurând operațiuni riscante de curățare a pozițiilor rusești care au penetrat sectorul sud-estic. Imaginile de pe front surprind tancuri operând sub protecția ceții dense pentru a evita detectarea de către dronele FPV, în timp ce pe axa Pokrovsk continuă acțiuni contraofensive menite să oprească avansul rus pe flancul sudic.

Intensitatea luptelor este subliniată de rapoartele partizanilor ATESH, care susțin că forțele ruse și-au desființat unitățile de evacuare medicală pentru a suplimenta grupurile de asalt, lăsându-și adesea răniții fără ajutor pe câmpul de luptă, scrie United24 Media.

Menținerea controlului asupra Rodinske este considerată vitală pentru apărarea orașului vecin Mirnohrad, unde forțele ucrainene își păstrează pozițiile și resping inamicii la periferie. Deși analiștii notează că logistica este îngreunată de controlul parțial al focului rusesc asupra drumurilor, gruparea militară „Est” a infirmat zvonurile privind o încercuire operațională sau tăierea totală a accesului. Statul Major ucrainean a confirmat că rutele de aprovizionare rămân funcționale, permițând recent livrarea de muniție critică, rotația trupelor și evacuarea răniților.