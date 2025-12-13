Sport

Tragedia lui Aurică Rădulescu, fotbalistul care a sfârșit sub roțile unui tren din RFG. Înmormântat la o zi după ce i-a născut soția

Tragedia lui Aurică Rădulescu, fotbalistul care a sfârșit sub roțile unui tren din RFG. Înmormântat la o zi după ce i-a născut soția
7 aprilie 1979, o zi neagră pentru fotbalul românesc și pentru Sportul Studențesc. La doar 25 de ani, un fotbalist promițător, Aurică Rădulescu, a sfârșit brusc, sub roțile unui tren din RFG. Aflat într-un turneu cu formația din Regie, mijlocașul a avut parte de moartea cel mai des întâlnită pe căile ferate de pretutindeni.

Destin tragic pentru fotbalistul Aurică Rădulescu

A încercat să se suie în trenul care se pusese în mișcare, în gara Hanovra. La acea vreme, în RFG, existau deja trenuri electrice. Scările s-au rabat automat. A călcat în gol și a fost pulverizat de roțile garniturii. Totul, sub privirile îngrozite ale martorilor și ale membrilor delegației Sportului Studențesc. Boema echipă dispărută între timp. Tragedia putea fi dublă. Gicu Stroe, colegul lui Aurică Rădulescu, a vrut și el să urce din mers. A căzut, s-a lovit serios, a suferit o fractură craniană, dar a acăpat cu viață.

Cei doi „studenți” petrecuseră prelungit, cu alcool, înainte de a urca în tren, după cum aveau să povestească oficialii echipei.

Zvonurile apărute în țară

Zvonurile apărute în România acelor vremuri vorbeau despre o încercare a lui Rădulescu de-a rămâne în RFG. Fapt infirmat de coechipierii săi. Ca o ironie tristă, o prelungire a dramei, fotbalistul a fost înmormântat a doua zi după ce soția lui a născut.

În 1975, echipa Sportul Studențesc a fost implicată într-un grav accident de circulație. Autocarul cu care „studenții” veneau de la Cluj spre București s-a răsturnat și patru persoane au decedat. Alți 10 membri ai echipei au suferit răni serioase. Aurică Rădulescu nu făcuse deplasarea la Cluj și scăpase de accidentul înfiorător.

Se remarcase la Sportul Studențesc

Mijlocașul se născuse pe 13 august 1953 la Adamclisi. După un sezon la Farul Constanța (1971 - 1972), a ajuns în Regie, la Sportul Studențesc. A evoluat aici până în anul morții, cu o scurtă pauză în anul 1974, atunci când a fost împrumutat la Dunărea Galați. Pentru echipa națională a jucat de 6 ori, fără să marcheze vreun gol.

