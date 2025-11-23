Fotbalist suspendat pentru că a băut alcool. Se întâmplă în Iran

Fundașul iranian Armin Sohrabian, în vârstă de 30 de ani, care evoluează pentru clubul Esteghlal Teheran, a fost suspendat temporar după ce un videoclip în care apare consumând alcool a devenit viral pe rețelele de socializare.

În Iran, consumul de alcool este strict interzis, cu excepția anumitor minorități religioase, iar autoritățile iau astfel de cazuri în serios.

Videoclipul care a declanșat suspendarea a fost relatat de agenția de știri Fars, care menționează că imaginile îl înfățișează pe fotbalist „ținând în mână un pahar plin, într-o cameră unde pe o masă sunt vizibile sticle care par a fi cu băuturi alcoolice”.

Conform aceleiași surse, clubul Esteghlal Teheran a decis suspendarea jucătorului până la clarificarea situației.

„Armin Sohrabian a fost suspendat temporar din echipa Esteghlal în urma publicării unui videoclip controversat”, se arată în comunicatul agenției.

De asemenea, fotbalistul este așteptat la sediul clubului pentru a oferi explicații în fața conducerii și a comisiei disciplinare.

Fars notează că „Dl. Sohrabian, care a jucat un meci pentru echipa națională, este așteptat duminică, la club, pentru a da explicații în fața conducerii și a comisiei disciplinare”.

Sâmbătă seara, Armin Sohrabian a publicat o postare pe contul său de Instagram, prin care și-a cerut scuze pentru incident.

Fotbalistul a explicat că videoclipul este „vechi de câțiva ani” și că a fost postat de o persoană cu care a avut o dispută personală.

Postarea sa subliniază că imaginile nu reflectă comportamentul său actual și că regretă impactul public al acestora.

Consumului de alcool în Iran este interzis pentru majoritatea populației încă de la Revoluția Islamică din 1979.

Doar minoritățile non-musulmane – creștini, evrei și zoroastrieni – au permisiunea de a consuma alcool, dar numai în privat și fără a bea în public. În ultimele săptămâni, autoritățile iraniene au închis mai multe cafenele și restaurante acuzate că serveau alcool, în cadrul eforturilor de aplicare strictă a legii.

Aceste măsuri reflectă politica strictă a țării față de consumul de alcool și tensiunile care pot apărea atunci când personalități publice încalcă regulile.

Suspendarea lui Sohrabian vine într-un context în care cluburile sportive și jucătorii trebuie să respecte normele legale și sociale pentru a evita sancțiuni.

Decizia privind suspendarea lui Armin Sohrabian rămâne temporară, iar revenirea sa în echipă va depinde de concluziile comisiei disciplinare și de explicațiile oferite la club.

În prezent, clubul Esteghlal Teheran nu a anunțat o perioadă exactă de suspendare și monitorizează situația atent pentru a lua deciziile necesare.