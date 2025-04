Istoria secreta Nicolae Ceaușescu era spionat de țările din Vest. Ce mize aveau informațiile din România







România condusă de Nicolae Ceaușescu a fost spionată de Statele Unite și de aliații săi din Europa de Vest. Activitatea a avut loc în timpul Operațiunii Rubikon, începută în anii 1970 și redenumită mai târziu Thesaurus, desfășurându-se până la sfârșitul anilor 1980.

Spionaj în alianțele militare occidentale

Statele Unite au spionat România chiar în timpul vizitei lui Nicolae Ceaușescu la Casa Albă, la invitația președintelui Jimmy Carter. Acțiunile au făcut parte din operațiuni ale serviciilor secrete occidentale, desfășurate în cadrul unei alianțe secrete.

Alianțele militare reprezintă acorduri politice între state, încheiate cu scopul de a asigura o apărare comună. Acestea există încă din Antichitate și, deși au fost asociate în mod tradițional cu armamentul și conflictele armate, începând cu secolul al XX-lea au integrat tot mai mult componente legate de spionaj și activități ale serviciilor de informații.

Una dintre cele mai cunoscute rețele în acest domeniu este ECHELON, formată din cinci state anglo-saxone, care fac parte și din alianța cunoscută sub numele de FVEY (Five Eyes).

O rețea europeană de spionaj

Atât rețelele ECHELON, cât și FVEY includ Statele Unite. Există însă și o a treia alianță, formată din cinci țări europene: Maximator, potrivit labrujulaverde.com.

Numele rețelei provine de la o bere germană de tip doppelbock, produsă de compania Augustiner-Bräu din München, fondată în 1328. Denumirea a fost aleasă după ce reprezentanții țărilor fondatoare au sărbătorit una dintre primele întâlniri ciocnind pahare cu această băutură. Alianța Maximator a fost înființată oficial în 1976.

Formarea Alianței Maximator și obiectivele sale principale

În 1978, în momentul în care Nicolae Ceaușescu și Jimmy Carter semnau Declarația comună româno-americană, Operațiunea Rubikon era deja în plină desfășurare. Aceasta a fost semnată de serviciile de informații din Danemarca, Suedia, Franța, Țările de Jos și, desigur, Germania, adică Republica Federală Germania (RFG), în timp ce Republica Democrată Germană (RDG) se afla sub influența sovietică.

Inițiativa creării alianței Maximator a fost lansată de Danemarca, care a propus ideea Suediei și Germaniei. În anul următor, Olanda a fost invitată să se alăture, aderând în 1978. Franța a solicitat intrarea în 1983 și a devenit membră doi ani mai târziu, cu sprijinul decisiv al Germaniei.

Alianța s-a bazat pe două obiective principale: formarea unei rețele europene alternative la cele anglo-saxone, cum este UKUSA (formată din SUA, Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă), și cooperarea în domeniul interceptării și schimbului de mesaje criptate captate prin satelit și radio.

Colectarea comunicațiilor guvernamentale criptate

Operațiunea Rubikon, cunoscută anterior sub denumirea de Operațiunea Thesaurus, a avut loc până la sfârșitul anilor 1980. Deși publicațiile The Baltimore Sun și Der Spiegel făcuseră deja referiri la acest subiect în anii 1990, abia în 2020 mai multe ziare, precum The Washington Post, ZDF și programul radiofonic Argos al posturilor olandeze HUMAN și VPRO, au dezvăluit o a treia chestiune scandalosă.

Operațiunea a fost dezvoltată de BND (Serviciul Federal de Informații al Germaniei) în colaborare cu CIA, având ca scop colectarea comunicațiilor guvernamentale criptate. Acest lucru se realiza prin utilizarea aparatelor CX-52, un tip de cifrator inventat de Boris Hagelin și produs de Crypto AG.

Cele două agenții au achiziționat compania pentru aproape șase milioane și jumătate de dolari, pentru a vinde unități CX-52 aliaților și a facilita decriptarea mesajelor din state considerate ostile.

Printre țările vizate se afla și România comunistă, aflată sub influența URSS, deși Nicolae Ceaușescu încerca să-și afirme independența. Operațiunea a afectat aproximativ 130 de state, iar informațiile obținute au fost esențiale pentru intervențiile americane în diferite conflicte internaționale.

Intervențiile americane în incidente internaționale

Cu ajutorul informațiilor obținute, Statele Unite au intervenit în diverse evenimente importante, inclusiv în Chile, pentru a răsturna regimul lui Salvador Allende în 1973, în Egipt, pentru a sprijini negocierile care au dus la acordurile de la Camp David în 1978, și în războiul din Insulele Falkland, unde au oferit Marea Britanie cheile criptografice folosite de Argentina în 1982.

Printre aliații care au achiziționat aparatele CX-52 s-au numărat Danemarca, Franța, Regatul Unit, Israel, Țările de Jos și Suedia.

Ascunderea achiziției Crypto AG

Totuși, Germania și Statele Unite au ascuns faptul că au cumpărat Crypto AG, compania care producea aparatele, pentru a păstra aparența unei neutralități elvețiene. Mai grav, ambele agenții aveau acces la comunicațiile criptate ale aliaților datorită instalării unor „backdoors” care permiteau ocolirea codurilor de securitate.

A fost considerată o trădare a statelor aliate, conform fostului ministru german Bernd Schmidbauer. În 1994, BND s-a retras din operațiune, vânzându-și acțiunile la Crypto AG pentru 17 milioane de dolari, iar în 2018, SUA au părăsit și ele compania, care a fost împărțită în două entități privatizate.

Pentru a utiliza CX-52, cumpărătorii au trebuit să dezvolte propriile algoritmi, iar unele țări au colaborat pentru a crea Maximator. Alte state, cum ar fi Spania, Norvegia și Italia, au aplicat pentru aderare, dar nu au fost acceptate.