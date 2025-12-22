Sport

Meci decis în prelungiri la Genoa. Atalanta câștigă contra echipei lui Șucu după un final tensionat

Comentează știrea
Meci decis în prelungiri la Genoa. Atalanta câștigă contra echipei lui Șucu după un final tensionatGenoa - Atlanta / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Echipa italiană Atalanta Bergamo a obținut o victorie în deplasare, scor 1-0, împotriva formației Genoa, duminică seara, într-un meci disputat pe stadionul Luigi Ferraris, contând pentru etapa a 16-a din Serie A.

Partida a fost decisă în minutele de prelungire, după un joc în care gazdele au evoluat aproape în totalitate în inferioritate numerică.

Contextul partidei din etapa a 16-a

Meciul dintre Genoa și Atalanta a avut o desfășurare influențată decisiv de un eveniment petrecut foarte devreme.

În minutul 3 al întâlnirii, portarul gazdelor, Nicola Leali, a fost eliminat după un fault comis din postura de ultim apărător. Decizia arbitrului a lăsat formația patronată de Dan Șucu în zece jucători pentru aproape întreaga durată a confruntării.

Crăciun alb în România. ANM anunță zăpadă consistentă în mai multe zone
Crăciun alb în România. ANM anunță zăpadă consistentă în mai multe zone
Explozie în Focșani. Bloc evacuat, pompierii acționează pe toată linia
Explozie în Focșani. Bloc evacuat, pompierii acționează pe toată linia

În ciuda acestui dezavantaj, Genoa a reușit să își organizeze defensiva și să reziste presiunii exercitate de adversari. Conform datelor partidei, Atalanta a controlat jocul și a avut inițiativa, însă fără a găsi soluții clare de finalizare în primele 90 de minute.

Desfășurarea jocului și golul decisiv

După eliminarea timpurie, Genoa a adoptat o strategie precaută, încercând să limiteze spațiile și să mențină rezultatul de egalitate.

Situația de pe tabelă a rămas neschimbată până în minutele de prelungire, când echilibrul defensiv al gazdelor a fost depășit.

Genoa - Atlanta

Genoa - Atlanta / sursa foto: captură video

Golul victoriei a fost înscris în „al patrulea minut de prelungire”, autor fiind Isak Hien. Reușita fundașului suedez a stabilit scorul final, „1-0 pentru Atalanta”, și a adus cele trei puncte formației din Bergamo.

Acesta a fost singurul gol al partidei, într-un meci marcat de lupta pentru rezultat și de efortul defensiv al echipei gazdă.

Situația echipelor în clasamentul Seriei A

În urma acestui rezultat, Atalanta a acumulat 22 de puncte și ocupă locul 9 în clasamentul din Serie A după 16 etape.

Formația pregătită de Gian Piero Gasperini continuă astfel parcursul din actualul sezon, menținându-se în jumătatea superioară a ierarhiei.

De cealaltă parte, Genoa rămâne cu 14 puncte și se află pe poziția a 16-a în clasament. Echipa traversează o perioadă în care punctele sunt importante pentru menținerea distanței față de zona retrogradării.

În partida cu Atalanta, internaționalul român Nicolae Stanciu „a rămas pe banca rezervelor” și nu a fost utilizat pe parcursul întâlnirii.

Următoarele etape din Serie A vor fi decisive pentru ambele formații, în contextul unui sezon echilibrat, în care diferențele de punctaj sunt reduse. Atalanta își propune să urce în clasament, în timp ce Genoa urmărește să își consolideze poziția și să evite emoțiile din partea inferioară a ierarhiei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:34 - Fostul lider al grupării criminale Solnețevskaia, mort în timp ce era pe un iaht cu o rudă a lui Putin
09:28 - Președintele Nicușor Dan se întâlnește cu magistrații, la Cotroceni
09:15 - Nuci umplute cu cremă de ciocolată. Rețetă din caietul bunicii
09:09 - Moțiunile simple ale AUR contra ministrului Justiției, Radu Marinescu și celui de Intente, Cătălin Predoiu, depuse la...
08:56 - Crăciun alb în România. ANM anunță zăpadă consistentă în mai multe zone
08:49 - Explozie în Focșani. Bloc evacuat, pompierii acționează pe toată linia

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale