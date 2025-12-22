Meci decis în prelungiri la Genoa. Atalanta câștigă contra echipei lui Șucu după un final tensionat

Echipa italiană Atalanta Bergamo a obținut o victorie în deplasare, scor 1-0, împotriva formației Genoa, duminică seara, într-un meci disputat pe stadionul Luigi Ferraris, contând pentru etapa a 16-a din Serie A.

Partida a fost decisă în minutele de prelungire, după un joc în care gazdele au evoluat aproape în totalitate în inferioritate numerică.

Meciul dintre Genoa și Atalanta a avut o desfășurare influențată decisiv de un eveniment petrecut foarte devreme.

În minutul 3 al întâlnirii, portarul gazdelor, Nicola Leali, a fost eliminat după un fault comis din postura de ultim apărător. Decizia arbitrului a lăsat formația patronată de Dan Șucu în zece jucători pentru aproape întreaga durată a confruntării.

În ciuda acestui dezavantaj, Genoa a reușit să își organizeze defensiva și să reziste presiunii exercitate de adversari. Conform datelor partidei, Atalanta a controlat jocul și a avut inițiativa, însă fără a găsi soluții clare de finalizare în primele 90 de minute.

După eliminarea timpurie, Genoa a adoptat o strategie precaută, încercând să limiteze spațiile și să mențină rezultatul de egalitate.

Situația de pe tabelă a rămas neschimbată până în minutele de prelungire, când echilibrul defensiv al gazdelor a fost depășit.

Golul victoriei a fost înscris în „al patrulea minut de prelungire”, autor fiind Isak Hien. Reușita fundașului suedez a stabilit scorul final, „1-0 pentru Atalanta”, și a adus cele trei puncte formației din Bergamo.

Acesta a fost singurul gol al partidei, într-un meci marcat de lupta pentru rezultat și de efortul defensiv al echipei gazdă.

În urma acestui rezultat, Atalanta a acumulat 22 de puncte și ocupă locul 9 în clasamentul din Serie A după 16 etape.

Formația pregătită de Gian Piero Gasperini continuă astfel parcursul din actualul sezon, menținându-se în jumătatea superioară a ierarhiei.

De cealaltă parte, Genoa rămâne cu 14 puncte și se află pe poziția a 16-a în clasament. Echipa traversează o perioadă în care punctele sunt importante pentru menținerea distanței față de zona retrogradării.

În partida cu Atalanta, internaționalul român Nicolae Stanciu „a rămas pe banca rezervelor” și nu a fost utilizat pe parcursul întâlnirii.

Următoarele etape din Serie A vor fi decisive pentru ambele formații, în contextul unui sezon echilibrat, în care diferențele de punctaj sunt reduse. Atalanta își propune să urce în clasament, în timp ce Genoa urmărește să își consolideze poziția și să evite emoțiile din partea inferioară a ierarhiei.