FCSB - Rapid, ora 20.00. Ultimul derby al anului în Superligă

FCSB - Rapid, ora 20.00. Ultimul derby al anului în Superligă
FCSB și Rapid evoluează, azi, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) într-o partidă din etapa a 21-a a campionatului intern. Este ultimul derby al anuluui, cu mare miză pentru ambele combatante.

Derby cu mare miză între FCSB și Rapid

Gazdele sunt pe locul al 9-lea cu un total de 28 de puncte, oaspeții sunt lideri cu 39 de puncte și își pot mări avantajul față de următoarele clasate, Dinamo și FC Botoșani, ambele cu 38 de puncte.

„Suntem într-o formă bună și trebuie să arătăm asta la ora meciului, ca să câștigăm. E foarte important pentru noi să câștigăm acest meci. Sper să ne descurcăm bine și să luăm cele trei puncte. Sper să-i facem fericiți pe fani înainte de Crăciun. E un derby, un meci greu pentru noi. Dar sper să câștigăm și să-i bucurăm pe suporteri. Sper să avem cât mai mulți suporteri lângă noi. Avem nevoie de ei mai mult ca niciodată”, a spus Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB.

„Nu contează rezultatele din etapele precedente”

„Cred că în acest tip de meciuri nu e nimeni favorită și nu contează rezultatele din etapele precedente. E un derby. Sunt șanse egale. Nimeni nu știe ce va decide acest meci. Dar micile detalii fac diferența în astfel de partide.

Rapid e o echipă bună, s-au descurcat bine în acest sezon. Dar pentru mine contează echipa mea. Contează să ne facem jocul. Trebuie să fim concentrați de la început până la final”, a mai afirmat tehnicianul.

FCSB - Rapid, echipe probabile

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Pantea, Lixandru, Graovac, Radunovic – Șut, Olaru - Cisotti, Fl. Tănase, M. Toma - Bîrligea Rezerve: Zima, Udrea, Dâncuș, V. Crețu, Chiricheș, Edjouma, Politic, D. Popa, Al. Stoian, Oct. Popescu, Thiam Absenți: Ngezana, Kiki, Alhassan (la Cupa Africii), Cercel, Alibec, Miculescu (accidentați) Antrenor: Elias Charalambous

Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Borza – Christensen, Keita, Grameni – Al. Dobre, Koljic, Petrila Rezerve: Stolz, Bădescu, Bolgado, Onea, Braun, Ignat, Vulturar, G. Gheorghe, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Jambor Absenți: Baroan (exclus), Burmaz, Hazrollaj, Mendes, Pașcanu, Hromada (indisponibili) Antrenor: Costel Gâlcă

Stadion: Arena Națională Arbitru: Istvan Kovacs // Asistenți: Vasile Marinescu, Ovidiu Artene Arbitru VAR: Cătălin Popa // Asistent VAR: Ferencz Tunyogi

