Sport

Gigi Becali, fiert de 1 Decembrie. Nu vrea selecționer străin la națională, femei în arbitraj și un grec la CCA

Comentează știrea
Gigi Becali, fiert de 1 Decembrie. Nu vrea selecționer străin la națională, femei în arbitraj și un grec la CCAGigi Becali. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Gigi Becali se opune categoric numirii unui selecționer străin pe banca naționalei României. Finanțatorul de la FCSB a avut un discurs caracteristic, furibund, de 1 Decembrie. Întrebat despre derby-ul pe care „roș-albaștrii” îl vor disputa cu Dinamo, și despre posibilitatea ca tehnicianul „câinilor”, croatul Zeljko Kopici, să ajungă selecționer, Becali a luat foc. Și și-a adus aminte că la Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) conduce grecul Kyros Vassaras.

Zeljko Kopic

Zeljko Kopic. Sursa foto: wikipedia

Gigi Becali nu vrea străini pe banca naționalei

„Mi-e frică mie de Dinamo? Ce să-mi facă mie Dinamo? O să fie meci greu, normal, dar o să-i spulberăm! Îi spulber pe valoare! Ei au într-adevăr un antrenor, dar noi avem echipă. Da, am antrenor și eu, dar numărul 1 e Kopic, e antrenor. Dacă el face din rahat bici...

Atunci când tu pui șef de arbitri un străin și pui și antrenor străin mai bine du-te și împușcă-te, înseamnă că ești națiune de doi lei. Împușcați-vă, bă!”, a spus Becali pentru fanatik.

„N-avem oameni bărbați în țara asta, din 20 de milioane, să conducă o instituție? N-avem să punem un antrenor din țara asta? Să ne împușcăm dacă punem antrenor străin la națională!

Nicușor Dan, mesaj tranșant de 1 Decembrie: „România este o țară coruptă”. Cel mai dur discurs al președintelui de la preluarea mandatului
Nicușor Dan, mesaj tranșant de 1 Decembrie: „România este o țară coruptă”. Cel mai dur discurs al președintelui de la preluarea mandatului
Planul Rusiei de a cuceri Herson produce riscuri ecologice pentru România. Documente militare arată un scenariu de contaminare masivă în Marea Neagră
Planul Rusiei de a cuceri Herson produce riscuri ecologice pentru România. Documente militare arată un scenariu de contaminare masivă în Marea Neagră

„Ăștia de la Federație sunt nebuni”

La mine, nu există echipă națională! Eu am pus tot timpul numai români, numai că nu au licențe, nu le dau nebunii de la Federație. Ăștia de la Federație sunt nebuni! Lasă, bă, omul, dă-i licență să antreneze, să vină la Becali să antreneze!

Asta e nebunia lumii care se întâmplă numai în România. Nu ne comparăm cu țările civilizate. Noi ne-am băgat în Europa acum și am luat bani de la ei, dar acum spunem că nu e bine în Europa. E bună Europa să-i luăm banii, dar nu și obiceiurile”, a mai precizat finanțatorul campioanei.

Nu vrea femei arbitru în fotbalul masculin

Care nu e de acord cu implicarea femeilor arbitru în fotbalul masculin. „Eu spun ce cred! Tu îți dai seama, femeie să arbitreze bărbați? Pleacă, bă, de aici! Ei vor să amestece femeile cu bărbații, să fie tot una. Bă! Bărbatul e bărbat și femeia e femeie, nu amesteci tu că vrei, că așa vă convine vouă.

Măcar au avut minima decență să nu pună femei la meciuri tari. Vassaras nu e prost. Ăsta e hoț, e băiat deștept. Pune femei ca să le ia ochii la europeni. Ăia sunt nebuni, ei deja au luat-o razna”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:47 - „Winter Egg”, cel mai mare ou Fabergé, ar putea stabili un nou record la licitație
19:34 - Nicușor Dan, mesaj tranșant de 1 Decembrie: „România este o țară coruptă”. Cel mai dur discurs al președintelui de la...
19:26 - „Stegarul Dac”, din nou în centrul unui incident. S-a urcat pe o macara de Ziua Națională și a cerut „turul doi înapoi”
19:17 - Planul Rusiei de a cuceri Herson produce riscuri ecologice pentru România. Documente militare arată un scenariu de co...
19:08 - Airbus confirmă o nouă problemă de calitate la aeronavele A320. Se vor întârzia livrările unui model-cheie
18:58 - Risc ridicat de avalanșe în Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu, după ninsorile din ultimele zile

HAI România!

Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false

Proiecte speciale