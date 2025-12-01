Gigi Becali, fiert de 1 Decembrie. Nu vrea selecționer străin la națională, femei în arbitraj și un grec la CCA

Gigi Becali se opune categoric numirii unui selecționer străin pe banca naționalei României. Finanțatorul de la FCSB a avut un discurs caracteristic, furibund, de 1 Decembrie. Întrebat despre derby-ul pe care „roș-albaștrii” îl vor disputa cu Dinamo, și despre posibilitatea ca tehnicianul „câinilor”, croatul Zeljko Kopici, să ajungă selecționer, Becali a luat foc. Și și-a adus aminte că la Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) conduce grecul Kyros Vassaras.

„Mi-e frică mie de Dinamo? Ce să-mi facă mie Dinamo? O să fie meci greu, normal, dar o să-i spulberăm! Îi spulber pe valoare! Ei au într-adevăr un antrenor, dar noi avem echipă. Da, am antrenor și eu, dar numărul 1 e Kopic, e antrenor. Dacă el face din rahat bici...

Atunci când tu pui șef de arbitri un străin și pui și antrenor străin mai bine du-te și împușcă-te, înseamnă că ești națiune de doi lei. Împușcați-vă, bă!”, a spus Becali pentru fanatik.

„N-avem oameni bărbați în țara asta, din 20 de milioane, să conducă o instituție? N-avem să punem un antrenor din țara asta? Să ne împușcăm dacă punem antrenor străin la națională!

La mine, nu există echipă națională! Eu am pus tot timpul numai români, numai că nu au licențe, nu le dau nebunii de la Federație. Ăștia de la Federație sunt nebuni! Lasă, bă, omul, dă-i licență să antreneze, să vină la Becali să antreneze!

Asta e nebunia lumii care se întâmplă numai în România. Nu ne comparăm cu țările civilizate. Noi ne-am băgat în Europa acum și am luat bani de la ei, dar acum spunem că nu e bine în Europa. E bună Europa să-i luăm banii, dar nu și obiceiurile”, a mai precizat finanțatorul campioanei.

Care nu e de acord cu implicarea femeilor arbitru în fotbalul masculin. „Eu spun ce cred! Tu îți dai seama, femeie să arbitreze bărbați? Pleacă, bă, de aici! Ei vor să amestece femeile cu bărbații, să fie tot una. Bă! Bărbatul e bărbat și femeia e femeie, nu amesteci tu că vrei, că așa vă convine vouă.

Măcar au avut minima decență să nu pună femei la meciuri tari. Vassaras nu e prost. Ăsta e hoț, e băiat deștept. Pune femei ca să le ia ochii la europeni. Ăia sunt nebuni, ei deja au luat-o razna”.