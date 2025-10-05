Marian Iancu, derapaj la adresa lui Mircea Lucescu: „Băi, dobitocule, te voi ține numai în alarme!”

Fostul patron al clubului Poli Timișoara, Marian Iancu, a lansat un atac violent la adresa selecționerului Mircea Lucescu, pe care l-a numit „dobitoc” și i-a cerut demisia de la echipa națională. Replica vine după ce Lucescu l-a catalogat anterior „escroc ordinar”.

Fostul patron al lui Poli Timișoara, Marian Iancu, a avut o ieșire controversată în direct, îndreptată împotriva actualului selecționer al echipei naționale, Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani.

Iancu a folosit un limbaj extrem de dur, catalogându-l pe Lucescu drept „dobitoc” și reproșându-i performanțele slabe ale naționalei, într-un nou episod al conflictului dintre cei doi.

„Mă faci escroc ordinar? Am escrocat eu pe cineva? Băi, dobitocule, care ești tu, Mircea Lucescu, eu n-am escrocat pe nimeni. Eu am plătit taxe și impozite statului român – 1,2 miliarde de euro. Asta am plătit eu din munca mea fără să lucrez la stat. Ei au considerat că n-am plătit încă 30 de milioane.

Ca să mă faci tu escroc și să te aștepți că eu nu răspund, ai greșit. Și de aici încolo, te voi ține numai în alarme!”, a declarat Marian Iancu.

Războiul verbal dintre Marian Iancu și Mircea Lucescu nu este nou. Fostul antrenor al naționalei României, unul dintre cei mai titrați tehnicieni europeni, l-a atacat la rândul său pe Iancu în urmă cu o lună, după ce acesta îl criticase public.

„Iese din închisoare, un escroc ordinar, și își permite să mai discute despre alți oameni?! Societatea românească pe mine mă îngrozește”, spunea atunci Mircea Lucescu.

Declarația a venit în contextul în care Iancu a criticat constant metodele și rezultatele lui Lucescu de la echipa națională, cerând în repetate rânduri plecarea acestuia din funcție.

În intervenția sa, Marian Iancu a reluat criticile la adresa lui Mircea Lucescu, spunând că acesta nu a adus nicio plusvaloare echipei naționale.

„Ce a făcut el la echipa națională? E foarte bun să îi pui două sau trei sute de milioane în brațe la o echipă de club și să îți aducă un miliard. Asta a făcut în viața lui.

Dă-i 7-8 ani să umfle toată Europa asta cu jucători brazilieni și argentinieni. Eu am spus așa, din momentul în care l-au pus, să nu vă mai bucurați! A fost în Turcia. I-a luat de pe locul 25 și i-a lăsat pe 31. Despre ce vorbim? Ce a făcut el la echipa națională?”, a spus fostul patron al lui Poli Timișoara.

Marian Iancu consideră că locul lui Mircea Lucescu ar trebui preluat de Răzvan Lucescu, actualul antrenor al echipei PAOK Salonic.

„Să mergem la Campionatul Mondial măcar comercial, să ne tragă FIFA după ea. E mai bun fii-său decât el la echipa națională! E mult mai upgradat. Eu sper ca el să vină!”, a spus Iancu.

În ultimele luni, fostul patron a reluat de mai multe ori ideea că Mircea Lucescu nu mai are resursele necesare pentru a conduce echipa României spre performanță, invocând vârsta și stilul său de antrenorat „învechit”.

Marian Iancu, fost patron al Poli Timișoara între 2005 și 2012, a fost una dintre cele mai controversate figuri din fotbalul românesc.

În anul 2014, el a fost condamnat definitiv la 14 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat, într-un dosar fără legătură cu activitatea fotbalistică.

Iancu a executat opt ani de detenție, fiind eliberat condiționat în vara anului 2022. După ieșirea din penitenciar, a revenit periodic în spațiul public, lansând numeroase declarații acide la adresa oamenilor din fotbalul românesc.

El a afirmat în mai multe interviuri că este victima unui „proces politic” și că averea sa, estimată la sute de milioane de euro, provine exclusiv din afaceri private legale.

Deocamdată, Mircea Lucescu nu a reacționat public la noile atacuri lansate de Marian Iancu.

Selecționerul naționalei se pregătește pentru ultimele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial 2026, perioadă în care a evitat orice comentarii în afara subiectului sportiv.

În trecut, Lucescu a răspuns ferm criticilor, catalogându-l pe Iancu drept „escroc ordinar” și exprimându-și dezamăgirea față de faptul că „oameni condamnați ajung să dea lecții publice despre moralitate și sport”.