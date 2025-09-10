Sport Mircea Lucescu a jignit doi jurnaliști, pe care i-a numit avortoni







Mircea Lucescu se confruntă cu un val de atacuri fără precedent de când a preluat cel de-al doilea mandat la echipa națională și a reacționat necontrolat într-o intervenție pentru fanatik.ro. Selecționerul și-a pus presa, suporterii și oamenii de fotbal în cap, după decizii și declarații bizare, la partidele cu Canada (0-3) și Cipru (2-2).

Selecționerul i-a numit „avortoni” pe jurnaliștii Remus Răureanu și Radu Banciu. Primul a dezvăluit că antrenorul ar fi întârziat la un antrenament oficial al naționalei, pentru că a fost la un masaj și a adormit. Cel de-al doilea a lansat mai multe critici, care au devenit virale pe rețelele sociale.

„Incredibil lucru a putut să apară în ziua meciului în legătură cu antrenorul echipei naționale! Că eu n-am fost la antrenament, că am plecat de la cantonament. Toate astea ca să transmită jucătorilor o stare de neîncredere față de mine.

Un grup de avortoni, nu pot să le spun altfel! Nu fac decât să distrugă ce încearcă lumea să construiască. Au inventat ceva, unu Răureanu, nici nu știu cum dracu' îl cheamă.

Că am dormit pe masa de masaj și nu m-am dus la antrenament, ceva incredibil! Nu e o chestie de râs, este totuși poziția unui om care are responsabilitate față de echipa națională. Să vii cu astfel de minciună?! Jucătorii acum toți pun mâna pe telefon și îi apucă râsul”, a spus Lucescu pentru sursa citată.

„Că m-am dus la un masaj particular și am dormit și am întârziat 3 ore la antrenament. E posibil așa ceva?! Sau celălalt, nici nu știu cum să-i spun, cap pătrat ăla de Banciu, înjură pe toată lumea, cum își permit?! Să creezi o astfel de atmosferă negativă înainte de un meci atât de important!”, a mai afirmat „Il Luce”.

El l-a luat în colimator și pe Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara. „Vrem cu toții să fie o Românie învingătoare, nu se poate să se întâmple lucrul ăsta! Sau mă uit la ce spune Marian Iancu. Stă, iese din închisoare, un escroc ordinar, și își permite să mai discute despre alți oameni?! Societatea românească pe mine mă îngrozește. Ar trebui să stea ascunși pentru incapacitatea lor de a face față momentului”.