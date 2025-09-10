Umilință istorică pentru națională. Republica Moldova-Norvegia, 1-11

Republica Moldova. Selecționata Republicii Moldova a suferit cea mai grea înfrângere din istoria sa, fiind zdrobită cu 1-11 de reprezentativa Norvegiei, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Meciul de la Oslo a început dezastruos pentru tricolori. În minutul 6, Martin Ødegaard a trimis o pasă în careu către Erling Haaland, acesta a prelungit balonul spre Felix Myhre, care a deschis scorul. La scurt timp, Antonio Nusa a creat două faze periculoase, însă norvegienii nu au reușit atunci să majoreze diferența.

În minutul 11, Artur Crăciun a comis o eroare majoră, pasând direct la adversar. Mingea a ajuns la Haaland, care a făcut 2-0. Până la pauză, gazdele au dominat total: în minutul 36, atacantul lui Manchester City a dus scorul la 3-0, după o combinație cu Ødegaard.

Șapte minute mai târziu, același Haaland și-a completat hat-trick-ul, driblându-l pe portarul Cristian Avram și înscriind pentru 4-0. Norvegienii nu s-au oprit: chiar înainte de finalul primei reprize, Ødegaard a profitat de o centrare deviată și a marcat pentru 5-0.

La reluare, coșmarul moldovenilor a continuat. În minutul 52, Haaland a înscris din nou, cu o lovitură de cap, după pasa lui Moller Wolfe. Atacantul a ratat apoi șansa unui nou gol, trimițând mingea în transversală. În minutul 68, un șut deviat al lui Ødegaard a ajuns la Thelo Aasgaard, care a marcat pentru 7-0.

Singura „consolare” pentru Moldova a venit în minutul 74, când Leo Østigård a trimis mingea în propria poartă, sub presiunea lui Ion Nicolaescu. Bucuria a durat doar câteva secunde: Norvegia a refăcut diferența prin Aasgaard, care a înscris pentru 8-1 după o respingere a lui Avram.

Norvegienii au primit un penalty în minutul 77, după un fault al lui Vadim Rață asupra lui Bobb. Aasgaard a transformat și a ajuns la hat-trick. În minutul 83, Erling Haaland a marcat al cincilea său gol din acest meci, transformând scorul într-unul de neimaginat: 10-1. Ultimul cuvânt i-a aparținut aceluiași Aasgaard, care a reușit al patrulea său gol personal și a stabilit scorul final. Acesta fiind de 11-1 pentru Norvegia.

Această înfrângere nu doar că este cea mai dură din istoria fotbalului moldovenesc, dar scoate la iveală problemele grave din apărare și lipsa de reacție a selecționatei. Erling Haaland și Thelo Aasgaard au fost eroii serii, reușind împreună 9 goluri.