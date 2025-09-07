Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 8 septembrie 2025. Despre Ahile. Confesiuni (III)







Pe 8 septembrie s-au născut Richard Inimă de Leu, Antonin Dvorjak, Peter Sellers, George Coşbuc, Mia Braia, Petre Sălcudeanu, Dan Coe, Ştefan Bănulescu, Tudor Popescu.

Pe 8 septembrie, în calendarul creștin-ortodox este Naşterea Maicii Domnului, Sf. Fecioară, născută în plină zodie a Fecioarei. Sf. Marie Mică. Nimic nu este întâmplător!

Și succes și spor celor care încep noul an școlar!

Mă duce gândul că şi această sărbătoare creştină a fost calchiată peste o altă veche sărbătoare europeană. Înainte cu o zi, şi o zi după sunt Cercurile Mariei, deci, în total, cele trei zile de sărbători antice, geto-dacice, europene. Nu se mai ştie ce zeiţă se sărbătorea în aceste zile. Mă gândesc că a fost o sărbătoare legată de recoltă, bogăţia recoltei, roadele toamnei, feminitate şi rod!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, am primit mai multe întrebări despre numitul Ahile Peleianul. O fi un nou serial? Nu știu… Înțeleg partea feminină, pentru că Ahile a fost interpretat de Brad Pitt. Care s-a specializat în rolurile de dur al durilor ”badass”, vezi și ”Fury” un film cu multe înțelesuri.

Războiul troian probabil că a avut loc acum patru mii două sute de ani, nimeni nu poate face o datare exactă. Pe atunci civilizația grecească nu era cu nimic mai prejos decât cea sumeriană, egipteană sau chinezească. Bănuiesc că civilizația minoică a fost punctul de origine al expansiunii ellene. Cea dispărută într-o noapte (Atlantida?). Prin muzee avem multă ceramică frumoasă, câteva fotografii de ruine și arme. Din fericire perioada lui Ahile a fost în plină epocă a bronzului, așa că armele și scuturile grele, din bronz, nu au ruginit, nu s-au pierdut, ci au rămas ca mărturie. Și din câteva necropole, unele cranii și oase, dar și bijuterii.

Probabil că Ahile era înalt cât Vladimir Vladimirovici Putin, adică 1,67 în ciorapi și cât vrea el cu pantofi cu platformă. Slab, dar ațos, foarte puternic și extrem de rapid în mișcări, de o flexibilitate perfectă dată de nenumăratele antrenamente militare și muncile grele. Ahile pieptosul, pielea și osul - actorii culturiști cu pătrățele pe abdomen sunt doar în filme. Și pe ceramica antică, dar acelea erau reclame pentru banchete, opere de artă. De fapt toți cei din antichitate erau mici de statură, slabi, dar flexibili. Nu mâncau suficient, nici foarte variat, vitaminele le lipseau, consumau foarte rar carne roșie. Peștele, fructele mării, leguminoase, napii și ceva cereale sălbatice, măsline, fructe uscate, erau baza alimentației ellenilor.

De acum 2.200 de ani înainte de Hristos nu ne-au rămas cine știe ce mărturii. Aici trebuie să fac o paranteză. Ca să vedeți ce stup... ciudați sunt cei de la BBC. În numele politicului corect, ca să nu ofenseze pe cei care nu sunt creștini, BBC va folosi termenii de ”era noastră” și ”înaintea erei noastre” în loc de BC, înainte de Cristos și AD, Anno Domini, după nașterea lui Cristos. Nimc nou, așa făceau și comuniștii. Chiar vor să înlocuiască creștinismul cu islamul? Bună întrebare !

După cum se știe, principala și cred că unica sursă despre Ahile și războiul troian este Iliada, atribuită unui personaj ciudat, un orb pe nume Homer.

Academicianul Kun spune că toată sfada a început de la un măr. Ca în Biblie. Dar mărul grecesc era de aur și avea puteri minunate doar fusese din grădina Hesperidelor. Pe el scria: ”Celei mai frumoase!” Trei zeițe, Hera, Atena și Afrodita concurează să obțină mărul iar judecător este frumosul Paris, ciobănașul, (sic!) fiul lui Priam, regele Troii. El dă mărul Afroditei care îi promite iubirea celei mai frumose femei din lume, blonda Elena. Elena era soția lui Menelaus, dar când acesta este plecat, Paris o fură, împreună cu alte odoare de preț și o duce în Troia.

Trebuie să înțelegeți ceva, dragi lupi, padawani și hobbiți. Sparta, vreo două mii de ani și până la romani, a avut, la scara respectivă, în lumea antică, rolul SUA de acum. O superputere militară, o democrație aristocratică militară, cea mai bună organizare politică, copiată de romani și, da, adaptată acum, pentru viața modernă, în State.

De la spartani avem două concepte: ”viața spartană”, modestă și aspră, lipsită de răsfăț și de lene și ”laconismul”, exprimarea scurtă și precisă, specifică spartanilor, militarilor. Laconia este regiunea din Sudul Spartei, cea mai spartană, vârful peninsului ellene. Am văzut multe discuții pe net despre simbolurile din filmele cu spartani. Cute, but wrooong! ”V” întors, ”Ʌ” de pe scuturile mari de bronz și de pe velele navelor de război spartane este litera ”L” adică ”Ʌ” grecească, de la Laconia. Adică, ați încurcat-o, au venit spartanii, tocmai din Laconia!

Cu această zeiță a fost o problemă. Moirele, stăpânele destinului, au ursit-o ca băiatul pe care o să-l nască o să fie mult mai puternic decât tatăl lui. Zeus, stăpânul oamenilor și al zeilor, pusese ochii pe frumoasa și nurlia zeiță a mării, cu ochii de un verde perfect. Dar Hermes, iscusitul lui fiu, (sau Prometeu, în altă versiune) l-a tras de mânecă și i-a spus povestea cu băiatul mai puternic decât tatăl.

Așa că Zeus a înghițit în sec și a făcut o minune ca Thetis să se întâlnească cu Peleus și să se îndrăgostească unul de celălalt. Peleus a fost unul dintre cei mai mari luptători spartani. Fiul lui, Ahile avea să-l întreacă cu mult, devenind cel mai mare erou al Greciei, poate întrecut doar de semizeul Hercule.

Dar, Thetis mai știa, tot de la Moire și soarta lui Ahile, care urma să piară, acoperit de glorie, în război, sub zidurile celei mai mari cetăți din lume. Așa că Thetis și-a luat măsurile ei, de mamă. I-a oferit pruncului ei protecție împotriva armelor, printr-o magie elaborată. Se spune că l-a cufundat pe micul Ahile în apele râului Styx, sau că l-a vârât în focul veșnic al lui Hefaistos, uns cu substanțe magice. În ambele cazuri l-a ținut pe prunc de câlcâiul drept.

Mai mult, de la vârsta de cinci ani, micul Ahile a fost dat în grija centaurului Keiron spre învățătură și antrenament militar. Care l-a hrănit cu creier de urs și ficat de leu, spune legenda. Cu acești centauri este o poveste. Cred că era vorba de călăreți, de protosciți, poate roxolani, poate sarmați, cei mai buni călăreți ai tuturor timpurilor, mai buni decât hunii.

Se spune că Arthur și cavalerii lui ar fi făcut parte, mai târziu, din această seminție fabuloasă, a oamenilor care cunoșteau limba cailor și se înțelegeau cu ei. Grecii nu cunoșteau pe atunci calul, așa că omul călărind calul le-a apărut o ființă fabuloasă, un centaur, acum patru mii de ani. Mai mult, protosarmații, sau ce popor or fi fost, aduceau tehnologii și cunoștiințe superioare. De aceea, centaurul Keiron era învățătorul multor eroi greci. Și Hercule l-a avut ca profesor.

Cam în acest timp cei doi regi spartani, Menelaus și Agamemnon încep să strângă oaste și eroi ca să cucerească și să jefuiască Troia, cea mai mare și mai bogată cetate a epocii. Expediția nu era foarte populară și mulți doreau să se strecoare față de obligațiile și alianțele cu spartanii. De exemplu, vicleanul dar puternicul Ulise, a mimat nebunia când Menelaus, Agamemnon, Nestor și eroul Palamedes au sosit în regatul lui, în Ithaca. Spartanii l-au găsit pe Ulise semănând sare în urma unui plug tras de un măgar și un cal. Ulise vorbea aiurea și râdea ca un apucat.

Dar, Palamedes și-a dat seama de păcăleală și l-a luat pe Telemah, fiul lui Ulise, pe atunci doar un prunc înfășat și l-a așezat cu multă grijă în fața plugului lui Ulise. Ca să nu-și calce fiul, Ulise și-a venit brusc în fire și i-a întrebat pe spartani ce caută acolo.

Și mama lui Ahile și-a luat măsurile ei. Ea l-a îmbrăcat pe Ahile în straie femeiești, l-a fardat și i-a pus flori în părul blond și l-a ascuns tocmai în insula Skyros, printre fetele regelui Lycomedes. Acolo, Ahile, în cel mai mare secret, a trăit mai mulți ani, ca o altă fată printre celelate prințese.

Poate o să mai continui, poate nu, acum abia aștept să dorm, poate o să se continue visul de astă noapte, nu ar fi ceva rar. Mereu și mereu visul acesta revine, sunt într-un oraș pe care-l explorez încet-încet, stradă cu stradă. În copilărie zburam pe deasupra orașului, acum zbor din ce în ce mai rar, este penibil, dar deseori nu îmi mai amintesc cum să mă desprind de pământ.

În vis, tot pe 8 septembrie, dar în anul 2016, cineva mi-a astupat ochii cu mâinile, din spate, întrebându-mă ”Ghici, cine sunt!” Sigur că am spus că nu știu, pentru că nu văd. În fața mea a apărut o fată tânără, care a spus: ”Domnule profesor, cum nu vă amintiți de mine, sunt Vineri! Tot ceea ce știu, eu și fratele meu, am învățat de la dumneavoastră” Eu visez în culori, lucrurile sunt precise, chipul fetii mă obsedează îngrozitor, o știu și nu pot să-i dau un nume, unde am întâlnit-o și când. Oare să fie adevărat că în somn, în vis, putem lua legătura cu universuri paralele, prin cine știe ce proces de rezonanță?

În orice caz, familia a hotărât să-mi spună Robinson, după ce am povestit episodul cu Vineri. Probabil că atunci când voi termina de explorat tot orașul o să fiu pregătit de înălțare, dar poate că orașul este mare. Ceea ce știu sigur este că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

Astăzi, luni, eşti prea retras, prea singuratic, după părerea anturajului. Trebuie să te ocupi mai mult de cei din jurul tău, de familie, cei dragi, să faci act de prezență și atitudine în viața lor. Lucrurile pot să evolueze în viitor benefic, dacă tu nu iei lucrurile uşor şi în râs. Sentimentele profunde şi dorinţele ascunse sunt obiectul muncii tale în perioada menţionată. Din exterior (al tău şi al familiei) vine un bombardament de informaţii. Aproape toate false. Cineva vrea să vadă ce se întâmplă şi marchează datele. „Scutură pomul” cum spun specialiştii... Tu stai deoparte.

Dimineaţa, evenimente păguboase şi/sau oameni mediocri, stupizi, te atrag în discuţii fără sens şi finalitate. Pierzi timpul, cu grație! Încearcă să te desprinzi, printr-un pretext oarecare! Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre Venus şi Marte arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru sexul frumos. In prima parte a săptămânii poţi să ai o mică complicaţie de ordin financiar sau contabil: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, o cheltuială sau un proiect care nu te încântă, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ. Pastreaza prieteniile de afaceri strict conventionale.

Trebuie să te concentrezi pe obiective care pot să-ţi aducă profituri, sau satisfacţii imediate. Chiar dacă nu eşti prea atent la prezent, ai o bună intuiție, vezi lucrurile în perspectivă. Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine, dar la un moment dat lucrurile se aglomerează şi intri în criză de timp, ceea ce îţi este specific. Astăzi, ziua de care vorbim te ajută să pui lucrurile tale materiale şi spirituale într-o anumită ordine care te face să te simţi bine şi în siguranţă. Dubla ta personalitate, dualitatea, polaritatea, cele două decizii între care adesea trebuie să alegi, vor fi mai puţin accentuate în perioada în chestiune.

Aspectele bune ale Lunii, în descreștere, te fac să ai o atitudine inspirată, pentru interesele tale Astăzi dorești obţinerea de mai multă libertate, la serviciu, acasă, sau într-o relaţie. Ziua este nefavorabilă dacă eşti în călătorie şi favorabilă dacă eşti acasă. Sună ca „iarna nu-i ca vara”, dar la fel ca sintagma referitoare la diferenţa dintre cele două anotimpuri, este la fel de adevărată. Sfatul stelelor este, dacă eşti în ţară şi mai precis în capitală, să eviţi întâlnirile cu partenerii de afaceri, cu colegii şi prietenii, sub diferite motive. În schimb tot ceea ce ţine de familie, dragoste şi anturajul apropiat sunt foarte bine aspectate. La fel de bine aspectate sunt achiziţiile de obiecte de folosinţă îndelungată – dacă vrei să schimbi maşina (dacă ai!) acum este momentul!

Mai multă atenţie! Atât în ceea ce priveşte relaţiile tale sentimentale, sau a celor profesionale, de la serviciu, dar şi atenţia care trebuie s-o acorzi menținerii formei și a sănătății! O decizie se impune şi timpul a început să vină. Nu este nici o grabă, configuraţia care te avantajează în luarea unor decizii înţelepte şi profitabile se întinde pe o perioadă mai lungă de timp. Dar trebuie să te gândeşti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prindă viaţă. Domeniul de aplicare sunt în primul rând afacerile şi relaţiile de afaceri, dar şi prietenii şi duşmanii ştiuţi şi neştiuţi. Schimbarea este necesară şi face parte din măsurile sigure şi verificate de supravieţuire.

Nu te înşela singur, nu-ţi face scenarii grandioase, care vor fi contrazise, mai târziu, de realitate. Nu ai resurse nelimitate, nu ești nemuritor, deci, fii modest, mai limitat în dorințe. Aspectele horoscopului tău de azi nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede! O anumită componentă a influenţelor planetare nu te-a avantajat în ultimul timp în afaceri şi mai ales în relaţiile de afaceri, la bani, în special, să zicem în ultima perioadă. Este timpul schimbării!

O dimineaţă de luni care seamănă cu altă dimineaţă de luni în care rutina discuţiilor obişnuite de la serviciu devine monotonă şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. Totuşi, o veste care îţi pare a fi bună. Astăzi trebuie să fii mai vigilent şi mai pe fază decât de obicei ca să eviţi o inexactitate, o pierdere, să uiţi ceva important. Aspectele negative sunt în casa banilor şi a proprietăţilor şi în cea a prietenilor şi a relaţiilor sociale – aşa că trebuie să-ţi îndrepţi atenţia şi să-ţi pui abilităţile la încercare pe aceste domenii.

Pe de altă parte ai posibilitatea să te relaxezi şi să te odihneşti, să te simţi bine – este o perioadă de timp când aspectele lui Venus te fac mai drăgălaş şi iubeţ tare de tot. Este un timp excelent să dai dovadă de hedonism în sensul anticilor romani – să te duci la sauna, să faci masaj cu ulei de cocos, să dansezi la lumina lumânărilor şi să mănânci bine, dar nu mult.

Se pare ca au trecut problemele grave şi şocurile, acum este loc de concluzii şi puţină reflecţie. Dă curs impulsului sufletului. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, aşteaptă momentul! Cooperarea cu noii tai parteneri sau cu cei din anturaj incepe să-şi arate dividentele. Atmosfera de la serviciu, sau unde activezi, este aproape cordială şi îţi oferă suportul să te ocupi de probleme şi proiecte mai importante. Evită să te abaţi de la linia autoimpusă. O zi placută, bine aspectată sentimental. Favorurile stelelor se îndreaptă spre familie. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Fii convenţional in noile relaţii cu cei care doresc sa-ţi devină prieteni.

O zi densă, obositoare, mai ales prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Dar, o seară plăcută împreună cu cei dragi, cu planuri şi proiecte de viitor, cu siguranţă, despre proiecte de toamnă! Nu fă promisiuni, nici nu aştepta propuneri. Totuşi, o veste bună! Un prilej excelent sa pui la punct unele probleme minore legate de casa, camin, familie, sau proprietaţi. Din genul care te supără, dar amâni mereu rezolvarea lor, tocmai pentru că sunt minore. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gandeşte-te cum sa le finalizezi, chiar începând de astăzi. Totuşi, nu incepe proiecte sau afaceri noi. Evită discuţiile tranşante pe orice subiect ar fi pentru că nu eşti suficint de convingător.

Contrar obiceiului tău, astăzi eşti dispus să rişti. Fie că e vorba de domeniul profesional, fie de cel sentimental. Dar, pentru că te consumi mult, ai nevoie de relaxare, poate de o mică pauză! În privinţa meseriei sau profesiei ştii că traversezi o perioadă mai dificilă, nu trebuie să ţi-o spună astrele. Astăzi trebuie să continui, din nefericire, cu aceleaşi date şi metode. Adică să te complaci în a munci foarte mult cu salariul o câtime din cat ai primi în străinătate. Nu sunt de vină stelele pentru această situaţie! Astăzi rezervă-ţi cel puţin o oră ca să cauţi o rezolvare a situaţiei tale financiare, care, drepţi să fim, este un dezastru. Caută un “second job” sau încearcă să valorifici obiectele care nu-ţi mai trebuie.

Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, azi cei dragi îţi pot cere ajutorul. Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu, cu persoanele apropiate. Astăzi eşti în armonie cu tine, te înţelegi şi te simţi bine în pielea ta. Asta fără să fii egoist sau agresiv. Pur şi simplu este una dintre zilele acelea în care te simţi bine. Nici foşgăiala şi cacofonia cotidiană nu te mai impresionează şi începi să înţelegi de ce spunea poetul: “de te-ndeamnă, de te chiamă – tu rămâi la toate rece!” Reuşeşti să faci chiar un export de echilibru către cei din jur şi stabileşti un pact trecător de armonie cordială. Foloseşte acest armistiţiu ca să rezolvi mici probleme, la serviciu, sau acasă. Secretul este unul singur: zâmbeşte şi fă-i pe cei din jur să se simtă bine!

Astăzi ai multă imaginaţie şi intuiție - acest lucru te ajută să rezolvi unele situaţii. Conjunctura indică că ești prea sensibil, așa că arată, preventiv și abil, o figură de ”poker face”! Eşti cu gândul departe. Pe de altă parte nu vezi nici o soluţie pentru tine, familia ta, ţară, în general. Este adevărat, ai dreptate. Dar nu uita că timpul trece, anotimpurile se schimbă, iar schimbarea vine întotdeauna cu un amănunt. Caută-ţi în gânduri, în activitate, în relaţiile tale care ar putea să fie simbolul acestui prim semn. Este vremea schimbării şi trebuie să faci parte din ea. Lasă gândurile, bea o cafea bună, poate şi o ţigare, una doar, şi apucă-te de treabă. Munceşte pentru tine, pentru familia ta, pentru ţara ta. Este o zi bună şi poţi să o faci şi mai bună! Depinde doar de tine!