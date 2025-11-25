FC Botoșani, în cărți pentru titlul de campioană. Un nou caz Unirea Urziceni și Oțelul Galați, dar cu o diferență uriașă

FC Botoșani este revelația sezonului în campionatul intern. Ani la rând, echipa finanțată de Valeriu Iftime s-a luptat pentru salvarea de la retrogradare, iar acum se bate pentru câștigarea titlului. După disputarea a 17 etape, moldovenii sunt pe locul al 2-lea în clasament, cu 33 de puncte, la două distanță de lidera Rapid.

Ar fi o nouă mare surpriză în fotbalul românesc, după ce Unirea Urziceni în 2009 și Oțelul Galați în 2011 au dat mari lovituri, de neanticipat vreodată. Bomba ar fi putut fi detonată și de ASA Târgu Mureș, în 2015, dar ardelenii au irosit în ultima etapă șansa de-a deveni campioni, iar titlul a mers la FCSB.

Fotbalul românesc a fost zguduit la finalul sezonului de 2008 - 2009 de Unirea Urziceni, echipă finanțată de Dumitru Bucșaru. Cu Dan Petrescu antrenor și cu Meme Stoica manager general, ialomițenii au devenit campioni, având un lot format din jucători refuzați de alte echipe. În acel sezon, marea rivală la titlu a fost Dinamo.

Unirea a ajuns direct în grupele Ligii Campionilor, acolo unde a fost aproape să se califice în „optimi” (4-1 și 1-1 cu Glasgow Rangers, 0-2 și 1-0 cu FC Sevilla, 1-1 și 1-3 cu VfB Stutgart). Campioana României a terminat pe 3 și a ajuns în Liga Europa, unde a fost eliminată de Liverpool (0-1 și 1-3).

Minunea nu a durat prea mult, pentru că Bucșaru și-a retras finanțarea, după ce încasase aproximativ 15 milioane de euro doar din participarea în Champions League, iar echipa s-a desființat în 2011, după retrogradarea în liga secundă.

Oțelul Galați a devenit campioana României în sezonul 2010 - 2011, cu Dorinel Munteanu pe banca tehnică și Marius Stan în conducere. „Siderurgiștii” au jucat în Liga Campionilor, acolo unde au făcut doar act de prezență, înregistrând șase eșecuri: (1-2 și 2-3 cu FC Basel, 0-1 și 0-1 cu Benfica Lisabona, 0-2 și 0-2 cu Manchester United). Chiar și așa, în conturile clubului au intrat peste 12 milioane de euro. Bani care s-au evaporat în mod misterios.

Clubul a ajuns la faliment și a luat-o de la capăt, în 2016, în prezent aflându-se în Superliga.

Diferența uriașă, dacă cei de la FC Botoșani vor reuși minunea, ține de aspectul financiar. Unirea și Oțelul au avut garantată participarea în grupele Ligii Campionilor. Acum, campioana României are un traseu imposibil către grupa competiției, iar speranța unei mari lovituri financiare este doar o utopie.