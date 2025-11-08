Emeric Ienei va fi înmormântat într-un loc cu o semnificație aparte pentru marele antrenor al Stelei

Emeric Ienei este condus astăzi pe ultimul drum la Oradea. Sicriul a fost depus la Biserica Militară a Garnizoanei, iar ceremonia se desfășoară cu onoruri militare. Antrenorul care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua rămâne unul dintre cele mai mari nume din fotbalul românesc.

Cimitirul „Rulikowski”, cel mai vechi din oraș, găzduiește funeraliile lui Emeric Ienei, antrenorul care a dus fotbalul românesc pe vârful Europei. Marele tehnician s-a stins pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Ceremonia are loc într-un cadru militar, așa cum impune protocolul pentru un general de brigadă în retragere. În anul 1998, Ministerul Apărării Naționale l-a înaintat în grad, iar astăzi este condus pe ultimul drum cu onoruri speciale.

Sicriul a fost depus la Biserica Militară a Garnizoanei Oradea, acolo unde preoții militari și fanfara garnizoanei oficiază slujba. Afetul de tun a fost adus în fața bisericii, acesta fiind suportul pe care va fi purtat sicriul marelui antrenor pe aleile cimitirului. Evenimentul se desfășoară într-o liniște apăsătoare, iar membrii familiei au fost primii care au sosit pentru a asista la ceremonie, notează gsp.ro.

Primele coroane au fost depuse încă de la orele prânzului. Printre ele se numără și omagiul transmis de „Old Boys 1947”, grupul de veterani și suporteri ai Stelei. Mesajul lor, scris pe panglică, spune totul despre locul pe care Ienei îl ocupă în istoria sportului românesc: „O stea urcă în rai, cortinele sunt trase. E cel ce a scris istorie cu Steaua în ’86!”.

Deocamdată, oamenii din fotbal ajung pe rând pentru a-i aduce un ultim salut. Soția lui Helmuth Duckadam și fostul mare handbalist Cristian Gațu se numără printre cei prezenți în primele ore ale ceremoniei. Ulterior, la biserică au sosit Mihai Stoica și ofițerul de presă al FCSB, Cătălin Făiniși. Sunt numai câteva dintre numele care, de-a lungul carierei, l-au avut pe Ienei ca reper sau mentor, direct sau indirect.

Locul nu este ales întâmplător. Biserica Militară a Garnizoanei Oradea este o construcție din lemn ridicată în 2001, aflată vizavi de Muzeul Militar. Este închinată Înălțării Domnului și Sfântului Gheorghe, iar multe ceremonii oficiale ale armatei se desfășoară aici. Pentru Emeric Ienei, armata nu a fost doar un element protocolar. În 1998, antrenorul a primit gradul de general de brigadă, motiv pentru care înmormântarea se desfășoară cu specific militar și cu ritualul dedicat eroilor.

Deși născut în comuna Agriș, la aproximativ 160 de kilometri de Oradea, Ienei și-a găsit liniștea aici. Din 1978, orașul l-a adoptat, iar el a rămas legat de comunitatea care l-a privit mereu ca pe un simbol al sportului românesc. După dispariția soției sale, Ileana Gyulai Ienei, mormântul acesteia a devenit un loc de pelerinaj discret pentru familia Ienei. Astăzi, cei doi vor fi reuniți pentru totdeauna.

Cimitirul Rulikowski este una dintre cele mai importante necropole din Transilvania. A fost deschis în urmă cu peste 155 de ani și poartă numele polonezului Cazimir Rulikowski, participant la Revoluția de la 1848, considerat martir și înmormântat tot aici. Locul adăpostește numeroase personalități ale istoriei, artelor și sportului. De astăzi, alături de ei se va afla și antrenorul care a rescris destinul fotbalului românesc.

Pentru România sportivă, Ienei înseamnă mai mult decât un tehnician. Numele lui este legat definitiv de 1986, anul triumfului legendar din Cupa Campionilor Europeni.

Steaua București câștiga la Sevilla trofeul suprem, după finala cu FC Barcelona, iar România intra în istoria fotbalului mondial. Ienei a fost primul antrenor român care a ridicat Cupa Campionilor, într-o vreme în care cluburile din Europa de Est priveau rareori dincolo de fazele incipiente ale competiției.

Cariera lui Ienei este una dintre cele mai impresionante din antrenoratul românesc. În prima divizie, pe băncile Stelei, ale lui FC Bihor, CS Târgoviște sau Universitatea Craiova, a condus 386 de meciuri. Palmaresul este copleșitor: 218 victorii, 79 de egaluri și doar 89 de înfrângeri.

În vitrina performanțelor se află șase titluri de campion al României, toate obținute cu Steaua. A câștigat primul în sezonul 1975–1976, reușind să oprească cea mai lungă perioadă fără succes intern pentru clubul roș-albastru. Au urmat titlurile din 1977–1978, apoi o serie de trofee care au pregătit ascensiunea către vârful Europei: 1984–1985, 1985–1986, 1986–1987 și 1993–1994.

În Cupa României a atins de patru ori finala și de fiecare dată a ridicat trofeul. A făcut-o în 1976, în 1985, în 1992 și din nou în 1999, demonstrând că știința lui de antrenor nu depindea de epocă, bugete sau generații.

Pe banca naționalei României a strâns 51 de meciuri, cu 23 de victorii, 14 egaluri și 14 înfrângeri. A calificat prima reprezentativă la Campionatul Mondial din 1990, după o pauză de două decenii, apoi a condus România la EURO 2000, competiție la care a obținut prima victorie din istoria tricolorilor la un turneu final, 3–2 cu Anglia.

În cupele europene, Ienei a adunat 31 de partide, iar finala de la Sevilla a fost a 13-a. Este și antrenorul cu cele mai multe derby-uri Steaua – Dinamo: 23 de confruntări în total.

Ca jucător, Emeric Ienei a fost mijlocaș defensiv. A evoluat pentru Flacăra Roșie Arad, apoi pentru CCA și Steaua în perioada 1957–1969, cu o scurtă experiență în Turcia, la Kayserispor. La echipa națională a adunat 12 selecții între 1959 și 1964.

Drumul său spre antrenorat a început pe banca Stelei, inițial ca secund. Au urmat perioade la FC Bihor, CS Târgoviște, apoi reveniri succesive la Steaua, care l-au transformat într-un simbol al băncii tehnice. A condus România, a pregătit echipa Ungariei, a avut experiențe externe la Panionios și Mol Fehervar, iar în 1999 revenea pentru ultima dată la Steaua. În 2000 a preluat din nou naționala României la EURO, semn că fotbalul avea încă nevoie de el.

Emeric Ienei rămâne un reper moral și sportiv. Antrenor echilibrat, calm, disciplinat, disciplină învățată atât pe teren, cât și în cariera militară. A format generații întregi de fotbaliști, a câștigat trofee la care România nu mai îndrăznea să spere, iar numele său va rămâne asociat pentru totdeauna cu momentul în care Steaua a devenit campioana Europei.