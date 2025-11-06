Emeric Ienei, înmormântat cu onoruri militare. Ultimele detalii cu privire la funeralii

Emeric Ienei, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori din istoria fotbalului românesc, a încetat din viață pe 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Oradea.

Ceremonia de înmormântare va avea loc sâmbătă, 8 noiembrie, cu onoruri militare, în semn de respect pentru gradul său de general de brigadă și pentru întreaga activitate în sportul românesc.

Sicriul va fi depus vineri, 7 noiembrie, între orele 16:00 și 19:00, la Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea, pentru ca suporterii și prietenii să-i poată aduce un ultim omagiu.

Potrivit familiei, Emeric Ienei suferea de afecțiuni cardiace și pulmonare și fusese recent internat la Spitalul Județean din Bihor.

Moartea sa a survenit la domiciliu, iar vestea a fost confirmată de surse oficiale din fotbalul românesc.

Pentru a recunoaște întreaga carieră a lui Emeric Ienei și gradul său militar, înmormântarea va fi oficiată cu onoruri militare.

Clubul Steaua București a precizat că această decizie reflectă distincțiile primite anterior și respectul pentru contribuția sa la sportul românesc.

De mai mulți ani, Emeric Ienei și-a ales reședința în Oradea, oraș pe care îl considera „casa sa” și unde își petrecea timpul liber alături de prieteni.

Într-un interviu din 2010, el declara:

„Oradea înseamnă casa mea, înseamnă prietenii mei. Oradea este orașul meu, pe care îl salut în fiecare dimineață. Ies, mă duc și-mi cumpăr ziarele de la același chioșc, de ani buni. Apoi trec vizavi, unde se află o cafenea, și stau la un ceai cu prietenii. Facem politică, vorbim despre fotbal. Apoi, la ora 13.30, mă retrag spre casă. Mi-a intrat în reflex tot acest ritual.”

Anterior, el a antrenat și echipa locală FC Bihor, precum și Steaua București, alături de care a obținut cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc: câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986.