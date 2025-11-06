Emeric Ienei, înmormântat cu onoruri militare. Ultimele detalii cu privire la funeralii
- Iulia Moise
- 6 noiembrie 2025, 09:22
Emeric Ienei, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori din istoria fotbalului românesc, a încetat din viață pe 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Oradea.
Ceremonia de înmormântare va avea loc sâmbătă, 8 noiembrie, cu onoruri militare, în semn de respect pentru gradul său de general de brigadă și pentru întreaga activitate în sportul românesc.
Sicriul va fi depus vineri, 7 noiembrie, între orele 16:00 și 19:00, la Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea, pentru ca suporterii și prietenii să-i poată aduce un ultim omagiu.
Ultimele zile și cauza morții lui Emeric Ienei
Potrivit familiei, Emeric Ienei suferea de afecțiuni cardiace și pulmonare și fusese recent internat la Spitalul Județean din Bihor.
Moartea sa a survenit la domiciliu, iar vestea a fost confirmată de surse oficiale din fotbalul românesc.
Onoruri militare și ceremonia de înmormântare
Pentru a recunoaște întreaga carieră a lui Emeric Ienei și gradul său militar, înmormântarea va fi oficiată cu onoruri militare.
Clubul Steaua București a precizat că această decizie reflectă distincțiile primite anterior și respectul pentru contribuția sa la sportul românesc.
Legătura cu Oradea
De mai mulți ani, Emeric Ienei și-a ales reședința în Oradea, oraș pe care îl considera „casa sa” și unde își petrecea timpul liber alături de prieteni.
Într-un interviu din 2010, el declara:
„Oradea înseamnă casa mea, înseamnă prietenii mei. Oradea este orașul meu, pe care îl salut în fiecare dimineață. Ies, mă duc și-mi cumpăr ziarele de la același chioșc, de ani buni. Apoi trec vizavi, unde se află o cafenea, și stau la un ceai cu prietenii. Facem politică, vorbim despre fotbal. Apoi, la ora 13.30, mă retrag spre casă. Mi-a intrat în reflex tot acest ritual.”
Anterior, el a antrenat și echipa locală FC Bihor, precum și Steaua București, alături de care a obținut cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc: câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986.
Repere din cariera lui Emeic Ienei
- Născut pe 22 martie 1937, în comuna Agriș, județul Arad.
- Antrenor al Stelei București, câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986.
- Selecționer al echipei naționale a României în mai multe mandate.
- Antrenor al echipei FC Bihor în sezonul 1978–1979.
