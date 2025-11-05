Sport

Rică Răducanu, despre Emeric Ienei: Era prea domn, noi eram mai vagabonzi

Rică Răducanu, despre Emeric Ienei: Era prea domn, noi eram mai vagabonzi
Rică Răducanu a vorbit după moartea antrenorului Emeric Ienei, care a încetat din viață la vârsta de 88 de ani. Fostul portar al Rapidului l-a descris ca fiind un om echilibrat, elegant și exigent, apreciat pentru performanța sa. „Era prea domn, stilat, îmbrăcat frumos, ne lua fața, noi eram mai vagabonzi”, a spus acesta, pentru click.ro.

Răducanu: Emeric Ienei a fost un antrenor exigent

După moartea antrenorului Emeric Ienei, Rică Răducanu a vorbit despre cel pe care l-a admirat mereu. Fostul portar al Rapidului l-a descris drept un domn rafinat, întotdeauna elegant și îmbrăcat impecabil, pe care îl considera un exemplu de decență.

„Dumnezeu să îl ierte, săracul! Era prea domn, stilat, îmbrăcat frumos, ne lua fața, noi eram mai vagabonzi. Nu ieșea cu noi la petrecere, nu era de-ai noștri, tată, cu gagici și cu paharul! Ca antrenor, era însă foarte exigent, a luat și Cupa Campionilor. Nu le mergea cu el, toți fotbaliștii ziceau: „Mamă, să vezi ce ne face!”. Era exigent, dar avea și rezultate!”, a spus acesta, pentru sursa menționată anterior.

Rică Răducanu

Rică Răducanu. sursa foto: Arhiva EVZ

Relația dintre Vasilica Tastaman și antrenor, din perspectiva fostului portar

Emeric Ienei a fost căsătorit cu actrița Vasilica Tastaman, una dintre cele mai cunoscute figuri ale anilor ’70. Rică Răducanu a povestit că antrenorul mergea adesea la Teatrul „Constantin Tănase”, unde o aștepta pe soția sa după spectacole.

„Emeric a fost însurat și cu actrița Vasilica Tastaman, venea să o vadă la Teatrul „Constantin Tănase”, apoi, după spectacolul de revistă, o scotea la masă și la cafeluță la Capșa sau pe la Athenee Palace”, a spus acesta.

„Elegant a fost mereu, dar și tare frumușel”

Potrivit fostului portar, actrița era „elegantă, mirosea a parfum, era divă!”.

„Mă și ofticam, cum or putea să meargă mereu la localuri de lux, că noi n-aveam bani. Mai mergeam pe la restaurantul Berlin, unde berea era ieftină. Elegant a fost mereu, dar și tare frumușel, erau topite femeile după Emeric!”, a mai adăugat acesta, pentru sursa menționată anterior.

