Anca Pandrea, mărturisiri cutremurătoare la 13 ani de la moartea lui Iurie Darie

Pe 9 noiembrie se vor împlini 13 ani de la moartea regretatului actor Iurie Darie. Cu această ocazie, Anca Pandrea, văduva artistului, a vorbit pentru Viva.ro despre ultimele momente petrecute alături de soțul ei.

Anca Pandrea și-a amintit de ultimele momente petrecute alături de soțul ei, Iurie Darie, la 13 ani de la moartea acestuia. Actrița a vorbit despre clipele din acea perioadă și despre faptul că amintirea partenerului ei de viață rămâne și astăzi la fel de puternică.

”Sunt acasă acum și sunt bine. Mai am de luat doar vreo 2 pastile. Slavă Domnului, sunt bine! Mă gândesc la Iura care a plecat pe 9 noiembrie. Mi-e tare dor de el”, a declarat actrița pentru Viva.

În luna septembrie, Anca Pandrea a fost internată în spital, fiind diagnosticată cu insuficiență cardiacă și pulmonară. Artista a contractat și un virus, motiv pentru care a fost izolată atât în spital, cât și acasă, însă în prezent starea ei de sănătate s-a îmbunătățit.

Duminică, Anca Pandrea va merge la Cimitirul Sfânta Vineri din București, unde este înmormântat actorul Iurie Darie, pentru a-l comemora la 13 ani de la dispariție. Așa cum prevede tradiția ortodoxă, actrița va împărți pachețele cu pomană și va chema un preot pentru sfințirea lor.

Văduva artistului a declarat că va merge la cimitir alături de prietenii Răzvan și Ingrid. Actrița, recent externată din spital, a spus că nu mai are puterea să organizeze o comemorare ca altădată, dar va face tot ce îi stă în putință pentru a-l omagia pe soțul ei.

Anca Pandrea a povestit că primul om care a venit în curtea lor după moartea lui Iurie Darie a fost actorul Mitică Popescu, urmat, în aceeași seară, de Elian Băcilă. Actrița a rememorat acele momente, precizând că soțul ei se externase din spital cu două luni înainte.

Ea a mărturisit că în noaptea respectivă a dormit pentru ultima dată alături de regretatul actor, care murise acasă. Actrița și-a amintit că s-a așezat lângă el, spunând că era cald în cameră, însă capul acestuia era rece.