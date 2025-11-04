Monica Bîrlădeanu, compromis pentru Valeriu Gheorghiță: Ce a schimbat în dormitor

Actrița Monica Bîrlădeanu a explicat cum i s-a schimbat rutina de când s-a căsătorit cu medicul Valeriu Gheorghiță. Cei doi au sărbătorit recent primul an de căsătorie, pe 5 octombrie, iar relația lor este una armonioasă și plină de respect reciproc.

Actrița a spus că a făcut un mic compromis pentru soțul său: temperatura din dormitor. Ea a declarat că este obișnuită să doarmă într-o camera mai răcoroasă, dar că Valeriu Gheorghiță se odihnește mai bine când e temperatura mai mare.

Pe lângă schimbările aduse de viața de cuplu, actrița a povestit și despre rutina sa de frumusețe. Monica Bîrlădeanu a mărturisit că nu a fost niciodată adepta machiajului excesiv și că a început să folosească fond de ten abia după vârsta de 20 de ani.

„Fondul de ten a intrat în viața mea mult mai târziu. După 20 de ani. Mama a fost o femeie cochetă. Cu resurse modeste, dar o femeie care a avut grijă de ea. Crescând cu o astfel de mamă, evident că ai niște deprinderi de acasă. În plus, gândește-te că lucrez în cinema, apar în fața camerei, adică e nevoie. E un ‘instrument’ fața. Fața, vocea, corpul”, a explicat ea.

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit pe 5 octombrie 2024 la Palatul Snagov, într‑un cadru elegant şi exclusivist. Invitaţii au avut un dress code “black tie”, iar printre participanţi s‑au aflat nume cunoscute din show‑bizul românesc.

Mireasa a purtat două rochii: prima în stil sirenă cu pene şi alte detalii strălucitoare, iar a doua pentru petrecerea de seară. Costul estimat al celor două rochii a fost în jur de 3.000 de euro în total.