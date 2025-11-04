Monica Bîrlădeanu, compromis pentru Valeriu Gheorghiță: Ce a schimbat în dormitor
- Emma Cristescu
- 4 noiembrie 2025, 18:00
Actrița Monica Bîrlădeanu a explicat cum i s-a schimbat rutina de când s-a căsătorit cu medicul Valeriu Gheorghiță. Cei doi au sărbătorit recent primul an de căsătorie, pe 5 octombrie, iar relația lor este una armonioasă și plină de respect reciproc.
Compromisul făcut de Monica Bîrlădeanu
Actrița a spus că a făcut un mic compromis pentru soțul său: temperatura din dormitor. Ea a declarat că este obișnuită să doarmă într-o camera mai răcoroasă, dar că Valeriu Gheorghiță se odihnește mai bine când e temperatura mai mare.
„Dorm. Vreo șapte ore pe noapte. Încerc. Da, dorm pe 17 grade și încurajez pe toată lumea să facă asta. Bine, hai acum nu mai dorm chiar așa.
Am ajuns la 19 grade, că trebuie să fie un compromis acolo când ai familie mai mare, dar mi se pare că se odihnește corpul foarte bine, se conservă... Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine în căldură. Nu știu cine poate să facă asta”, a povestit Monica.
Secretele frumuseții actriței
Pe lângă schimbările aduse de viața de cuplu, actrița a povestit și despre rutina sa de frumusețe. Monica Bîrlădeanu a mărturisit că nu a fost niciodată adepta machiajului excesiv și că a început să folosească fond de ten abia după vârsta de 20 de ani.
„Fondul de ten a intrat în viața mea mult mai târziu. După 20 de ani. Mama a fost o femeie cochetă. Cu resurse modeste, dar o femeie care a avut grijă de ea. Crescând cu o astfel de mamă, evident că ai niște deprinderi de acasă. În plus, gândește-te că lucrez în cinema, apar în fața camerei, adică e nevoie. E un ‘instrument’ fața. Fața, vocea, corpul”, a explicat ea.
Monica Bîrlădeanu și Gheorghiță, nuntă ca în filme
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit pe 5 octombrie 2024 la Palatul Snagov, într‑un cadru elegant şi exclusivist. Invitaţii au avut un dress code “black tie”, iar printre participanţi s‑au aflat nume cunoscute din show‑bizul românesc.
Mireasa a purtat două rochii: prima în stil sirenă cu pene şi alte detalii strălucitoare, iar a doua pentru petrecerea de seară. Costul estimat al celor două rochii a fost în jur de 3.000 de euro în total.
