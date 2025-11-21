Sport

Rosario Central, campioana Argentinei prin schimbare de regulament

Rosario Central, campioana Argentinei prin schimbare de regulament
Rosario Central a fost declarată campioană a Argentinei după ce Asociaţia Argentiniană de Fotbal a anunţat joi o schimbare a regulamentului privind atribuirea titlului.

Rosario Central, campioana Argentinei după modificarea regulamentului AFA

Rosario Central a obţinut primul său titlu de campioană a Argentinei din 1987, într-un context neobişnuit pentru fotbalul local. Echipa a fost desemnată campioană după ce Asociaţia Argentiniană de Fotbal a decis schimbarea regulilor prin care era stabilit campionatul.

Noul regulament introdus de AFA a creat un titlu bazat pe rezultatele combinate ale cluburilor în turneele Apertura şi Clausura. În urma aplicării acestei formule, Rosario Central a ieşit în fruntea clasamentului şi a fost declarată campioană.

Echipa argentiniană este lider în clasamentul combinat al sezonului

Prin combinarea rezultatelor realizate de cluburi în turneele Apertura şi Clausura, Rosario Central a acumulat un total de 66 de puncte, cu patru mai multe decât Boca Juniors, cel mai apropiat rival al său. Conform regulilor anterioare, clubul cu cele mai multe puncte combinate nu câştiga titlul, dar avea garantat un loc în Copa Libertadores, echivalentul sud-american al Ligii Campionilor.

Minge de fotbal

Minge de fotbal. Sursa foto: Pixabay

De asemenea, restul regulamentului rămâne neschimbat, iar câştigătoarea turneului Apertura, Platense, se va confrunta cu câştigătoarea turneului Clausura, care încă nu a fost stabilită. Play-off-urile pentru Clausura vor începe sâmbătă, iar învingătoarea va juca la sfârşitul anului pentru Trofeul Campionilor.

Fotbalistul Angel Di María adaugă Argentina pe lista titlurilor sale de campion

Argentina a devenit a patra ţară în care Angel Di María câştigă un titlu de campion, după Portugalia, Spania şi Franţa. Mijlocaşul argentinian, în vârstă de 37 de ani, bifă astfel un nou succes în cariera sa.

Di María a revenit vara trecută la Rosario Central, clubul unde şi-a început parcursul profesionist. Revenirea sa a coincis cu sezonul în care echipa a obţinut un nou titlu în fotbalul argentinian.

