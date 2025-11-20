Sport

Fostul arbitru Ion Crăciunescu, atac la Mircea Lucescu. A ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă

Ion Crăciunescu. sursa foto. Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Fostul arbitru internațional, Ion Crăciunescu, îi cere lui Mircea Lucescu să plece de la echipa națională. Selecționerul a ajuns într-un punct în care nu mai poate să-i antrenze pe „tricolori”, crede Crăciunescu și ar trebui să lase locul altcuiva.

Ion Crăciunescu îi cere lui Mircea Lucescu să lase naționala

Mircea Lucescu a avut poziții oscilante! De la alb la negru, așa, în limitele acestea. După părerea mea, a ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă! Eu așa cred.

Uitați-vă cum se exprimă, ce atâta filosofie? Să lase pe altul mai tânăr, care are un altfel de concept, alte percepții. A fost cât a fost, să-i fie de bine, dar toate lucrurile au o limită! La pensie te scot la 55 de ani!”, a spus Crăciunescu pentru gsp.ro.

Fostul arbitru nu a uitat nici de președintele Federației Române de Fotbal (FRF), despre care a spus că ocupă o funcție importantă, fără să se priceapă la fenomen.

Mircea Lucescu

Sursa foto: Facebook / echipa națională

Atac și la șeful FRF, Răzvan Burleanu

„Avem pretenții de la Răzvan Burleanu? Ne-am dus! La ce echipă a jucat Răzvan Burleanu? Una dintre marile nenorociri ale acestei țări este că în multe locuri avem incompetenți în funcții”.

România va juca la data de 26 martie, în deplasare, cu Turcia, pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Dacă vor câștiga, elevii lui Mircea Lucescu vor întâlni Slovacia sau Kosovo, pe teren advers, în finala play-off-ului. Crăciunescu anticipează că prima reprezentativa o să aibă mari probleme cu turcii.

Se anunță un drum extrem de dificil către Mondial

„O să avem probleme cu Turcia! Au un fotbal mai bun decât noi, ce să mai?! Au destui jucători buni, apoi trebuie să ne gândim și la echipele lor de club, unde sunt ele și unde suntem noi. Au luat-o cu mult înaintea noastră! Uitați-vă și mai jos să vedeți juniorii lor.

Cu Slovacia ar fi tot dificil! Kosovo ar mai merge, dar Slovacia... Oricum, variantele (n.r. - de echipe accesibile) erau limitate. Nu era ușor nici cu Ucraina, stați liniștit!”.

Proiecte speciale