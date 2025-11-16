Sport

Marius Marin, la spital după dezastrul de la Zenica. Mijlocașul naționalei, protagonistul unui moment controversat

Marius Marin, la spital după dezastrul de la Zenica. Mijlocașul naționalei, protagonistul unui moment controversatSursă foto: Captură de ecran Youtube
Marius Marin, mijlocașul echipei naționale, a fost implicat într-un incident controversat în meciul Bosnia – România, pierdut de „tricolori” cu 3-1 la Zenica. În repriza a doua, Marin a fost lovit cu cotul de atacantul Haris Tabakovic și s-a prăbușit pe gazon, cu urechea sângerând potrivit Digi Sport.

Marius Marin, lovit cu cotul de atacantul Haris  Tabakovic

Marius Marin a fost lovit cu cotul de Haris Tabakovic în timpul meciului Bosnia – România și s-a prăbușit pe gazon, cu urechea sângerând. Arbitrul meciului, Taylor, nu a acordat niciun cartonaș pentru acest incident, iar ulterior l-a eliminat pe Drăguș pentru un fault asupra lui Memic.

Marin a declarat că arbitrul i-a recunoscut ulterior eroarea, menționând însă cartonaș galben și nu roșu. Fotbalistul a precizat că se va duce la spital pentru tratamente suplimentare după lovitura primită.

Marius Marin despre meciul cu Bosnia și starea sa după incident

Mijlocașul Marius Marin a declarat că se simte în regulă momentan, după lovitura primită. Marius Marin a fost bandajat la ureche. Fotbalistul a considerat că situația merita cartonaș roșu și a descris momentul ca fiind unul sever.

Naționala României

Sursă foto: Facebook

Marin a explicat că echipa a avut o primă repriză bună, cu construcții și combinații eficiente, dar în repriza a doua s-a simțit presată și timorată. El a subliniat necesitatea analizării jocului și a greșelilor pentru a îmbunătăți performanța echipei naționale în continuare.

Mijlocașul Marin despre deciziile arbitrului

Marius Marin a declarat că arbitrul Oliver i-a spus că a greșit în cazul său, neacordând un cartonaș galben, în timp ce colegul său Denis a fost eliminat direct. Fotbalistul a precizat că, din imagini, se vede că jucătorul bosniac îl lovește, însă decizia arbitrului a fost diferită.

Mijlocașul a subliniat că situația nu reprezintă un alibi pentru înfrângere și a remarcat agresivitatea adversarilor. Marin a menționat că Bosnia a profitat de greșelile României și a marcat două goluri din centrări.

