Marius Marin, la spital după dezastrul de la Zenica. Mijlocașul naționalei, protagonistul unui moment controversat

Marius Marin, mijlocașul echipei naționale, a fost implicat într-un incident controversat în meciul Bosnia – România, pierdut de „tricolori” cu 3-1 la Zenica. În repriza a doua, Marin a fost lovit cu cotul de atacantul Haris Tabakovic și s-a prăbușit pe gazon, cu urechea sângerând potrivit Digi Sport.

Marin a explicat că echipa a avut o primă repriză bună, cu construcții și combinații eficiente, dar în repriza a doua s-a simțit presată și timorată. El a subliniat necesitatea analizării jocului și a greșelilor pentru a îmbunătăți performanța echipei naționale în continuare.

Mijlocașul a subliniat că situația nu reprezintă un alibi pentru înfrângere și a remarcat agresivitatea adversarilor. Marin a menționat că Bosnia a profitat de greșelile României și a marcat două goluri din centrări.