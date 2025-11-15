România deschide scorul în Bosnia și sperăm iar la o calificare la Cupa Mondială 2026

Bosnia – România se joacă în acest moment, într-un duel decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială 2026. Tricolorii mai speră la baraj și, teoretic, chiar la calificarea directă. Declarațiile integrale ale lui Mircea Lucescu și Sergej Barbarez.

GOOOOLLL România! Bîrligea a înscris din fața porții după o fază magistrală lucrată de „tricolori”

Meciul Bosnia – România, din Grupa H a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială, se dispută chiar acum, într-un moment în care tricolorii mai păstrează șanse reale doar pentru poziția a doua, cea care duce la baraj. Șansele la calificarea directă există doar matematic și depind de o combinație de rezultate improbabile, dar nu imposibile.

România trebuie să câștige cele două partide rămase, cu Bosnia și San Marino, iar Austria să piardă ambele confruntări, cu Cipru și Bosnia. În scenariul acesta, tricolorii și Bosnia ar ajunge la egalitate în fruntea grupei, iar departajarea s-ar face la golaveraj. Bosnia are +8, România +5.

Pentru a fi sigură de locul doi, România are nevoie de victorii cu Bosnia și San Marino, iar Bosnia să nu câștige cu Austria în ultima etapă. Există și varianta în care România obține șase puncte, iar Bosnia câștigă cu Austria, dar calificarea se joacă la golaveraj și ar fi necesară o victorie categorică împotriva San Marino.

Un egal în Bosnia păstrează șansele, însă doar dacă România învinge la scor în ultima etapă, iar Bosnia pierde cu Austria.

Calculele arată limpede câtă presiune se află pe umerii naționalei lui Mircea Lucescu, în această seară.

Selecționerul României a transmis un mesaj ferm înaintea meciului. Tonul său a combinat frustrarea, încrederea și experiența unui om care a văzut toate scenariile posibile în fotbal.

„Jucăm împotriva unei echipe care nu merita să câștige la București. Am avut penalty 100% valabil în acea partidă. Lucrurile erau complet diferite. Am dominat categoric meciul. Nu are cum să îmi fie frică de acest meci.

Va fi un joc dificil. E o echipă puternică, cu experiență, dar care are și jucători foarte tineri pentru fotbalul înalt și profesionist, care au jucat în Liga Națiunilor, contra echipelor puternice ca Germania, Olanda sau Ungaria.

Nu consider că este un meci atât de greu, precum pare, acest joc de la Zenica. E un meci normal, de calificare.”

Declarațiile lui Mircea Lucescu au subliniat obsesiv ideea că România a fost injust tratată în meciul tur, dar și faptul că Bosnia, în ciuda valorii sale, nu este de neatins.

Tehnicianul bosniac Sergej Barbarez a transmis un mesaj echilibrat, aproape didactic, insistând pe presiunea ca privilegiu, nu ca povară.

„Vom câștiga sau vom pierde, noi ne știm opțiunile. E un privilegiu să fim sub presiune. Dacă nu am putea face asta, nu am fi aici. Suntem pregătiți.

Știm ce avem de făcut. Am discutat cu jucătorii, avem planurile făcute și cu siguranță vom juca la victorie. Exista câteva individualități în echipa României și suntem conștienți de asta. Dar ne concentrăm pe România ca echipă.”

Discursul lui Barbarez mizează pe motivația internă și pe avantajul terenului de la Zenica, unde atmosfera a fost mereu un factor determinant.