Bosnia – România. Tricolorii luptă pentru șansa la Mondial

Bosnia – România. Tricolorii luptă pentru șansa la Mondial
Meciul din Grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, dintre Bosnia-Herţegovina și România, va avea loc sâmbătă, la Zenica, de la ora 21:45. Arbitrul principal va fi englezul Michael Oliver, care va fi asistat la cele două linii de Stuart Burt și James Mainwaring, iar Chris Kavanagh va fi rezervă. În camera VAR se vor afla tot doi englezi: Michael Salisbury și Peter Bankes.

În aceeași grupă, sâmbătă va avea loc și meciul Cipru – Austria, arbitrat de elvețianul Urs Schnyder. Celelalte confruntări programate sunt Austria – Bosnia și România – San Marino, pe 18 noiembrie.

Clasamentul și mizele din Grupa H

În prezent, Austria conduce clasamentul cu 15 puncte, urmată de Bosnia, cu 13 puncte. România ocupă locul trei, cu 10 puncte, Cipru se află pe patru, cu 8 puncte, iar San Marino este pe ultimul loc, fără puncte.

Austria poate obține calificarea directă la Cupa Mondială dacă va învinge Cipru și Bosnia nu va câștiga împotriva României. În orice scenariu în care austriecii câștigă, aceștia sunt siguri de un loc între primele două echipe din grupă.

Bosnia se va asigura matematic de un loc între primele două clasate dacă va învinge România. România, în schimb, nu mai poate obține calificarea directă dacă nu va câștiga la Zenica sau dacă Austria va învinge Cipru. O înfrângere a tricolorilor va elimina orice șansă de a termina între primele două echipe ale grupei.

Mircea Lucescu: „Nu am de ce să mă tem”

Selecționerul Mircea Lucescu și-a exprimat încrederea în echipa sa înaintea partidei cu Bosnia. Într-o declarație pentru jurnaliștii bosniaci, acesta a fost întrebat dacă se teme de o eventuală demitere în cazul unei înfrângeri. Răspunsul său a fost tranșant: „Eu nu pot fi demis!”

Lucescu a subliniat că pentru el nu este vorba despre presiune, ci despre responsabilitatea de a construi o echipă competitivă pentru Cupa Mondială 2026. „Jucăm împotriva unei echipe care nu merita să câștige la București. Dacă arbitrul nu dădea penalty, nu câștiga acolo. Am avut ocazii, am controlat jocul. Nu am de ce să îmi fie teamă. Este o echipă puternică, cu experiență și potențial, dar nu cred că va fi un meci dificil, ci un meci obișnuit de calificare”, a explicat selecționerul.

Mircea Lucescu, antrenorul echipei nationale

Sursa foto: Facebook/ Mircea Lucescu

Acesta a adăugat că echipa națională a trecut printr-o perioadă de reconstrucție, pierzând mulți jucători față de anul trecut. „Este o echipă nouă, chiar dacă are o bază formată din cei care au fost la Campionatul European. Nu îmi fac nici un fel de probleme în legătură cu echipa, s-au pregătit foarte bine. Cea mai bună echipă este cea care intră pe teren. Jucătorii au venit cu un entuziasm extraordinar și cu o cunoaștere foarte precisă a ceea ce au de făcut”, a mai declarat Mircea Lucescu.

