Bosnia vs România - când se joacă și ce șanse mai avem la calificare pentru CM 2026?

După ce a învins Austria, România încă mai speră să avanseze în grupa din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Pentru formația noastră urmează meciul decisiv cu Bosnia și Herțegovina, programat pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, în deplasare.

Echipa noastră a învins Austria cu 1-0 și încă mai păstrează șanse teoretice să se califice direct la Cupa Mondială. Șansele sunt mici, dar ele încă există. Mai avem două meciuri de disputat, cu Bosnia și Herțegovina și San Marino.

În clasamentul Grupei H, echipa lui Mircea Lucescu este pe locul 3, cu 10 puncte. Austria e pe prima poziție, cu 15 puncte, iar Bosnia este pe doi, cu 13 puncte. Pe lângă șansele teoretice de a termina pe prima poziție, sperăm ca măcar locul doi să îl ocupăm, deoarece ne poate pune într-o poziție mai avantajoasă la barajul pentru Cupa Mondială.

Să învingem Bosnia și San Marino, iar Austria să ia cel mult un punct din meciurile cu Cipru și Bosnia. În cazul în care terminăm la egalitate cu una dintre Bosnia și Austria, să avem un golaveraj mai bun decât ele.

În cazul în care vom obține 6 puncte, vom termina pe locul secund indiferent de rezultate. Dacă facem un egal cu Bosnia, atunci adversarii noștri trebuie să piardă în ultima etapă cu Austria, iar noi să învingem San Marino.

În partida tur, Bosnia a câștigat cu 1-0. Este același scor înregistrat și în ultima deplasare a "tricolorilor" în Bosnia, din 2022. Atunci, meciul s-a disputat în Liga Națiunilor. Cea mai recentă victorie a României contra Bosniei datează din septembrie 2022, când am câștigat cu 4-1 tot în Liga Națiunilor.

Se poate vedea, așadar, că e un meci deschis oricărui rezultat. Iar cotele la pariuri sportive indică același lucru, deoarece bookmakerii nu au o favorită certă.

victorie Bosnia - 2.50

egal - 3.15

victorie România - 2.90

Echipa noastră se confruntă cu dificultăți înaintea meciului cu Bosnia. Avem probleme în special la nivelul fundașilor centrali, unde nu putem conta pe primii trei jucători în ordinea importanței. Radu Drăgușin este în continuare în proces de refacere, Andrei Burcă este suspendat, iar Mihai Popescu s-a accidentat grav la ultima acțiune a echipei naționale.

În aceste condiții, Mircea Lucescu va alege cel mai probabil dintre Virgil Ghiță, Bogdan Racovițan și Eissat. Primul are avantajul că a fost eroul din meciul cu Austria și a marcat golul victoriei. Eissat a fost testat în amicalul cu Moldova și i-a lăsat o impresie bună lui Mircea Lucescu.

În atac, Denis Drăguș nu va putea juca, deoarece este în continuare accidentat. Cel mai probabil, Vlad Dragomir și Ianis Hagi vor fi în continuare titulari, după ce au avut evoluții solide în partida cu Austria. Răzvan Marin va fi convocat, dar nu va fi titular, după ce a avut o dispută cu Mircea Lucescu.

Fanii români așteaptă cu nerăbdare această partidă, iar cele 550 de bilete destinate suporterilor noștri au fost vândute în doar 90 de minute. "Tricolorii" au un moral bun după victoria contra Austriei, au urcat până pe locul 47, iar acum așteaptă meciul cu Bosnia pentru a încheia cu fruntea sus această campanie de calificare și a avea un moral bun înaintea confruntărilor de baraj programate în primăvara lui 2026.