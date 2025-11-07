Edi Iordănescu confirmă plecarea de la Legia Varșovia: „A fost o experiență unică”

Edi Iordănescu a anunțat, vineri, printr-o postare pe Facebook, despărțirea de Legia Varșovia, club pe care l-a preluat în vara acestui an. Fostul selecționer al României și-a exprimat recunoștința față de echipă și suporteri, subliniind că, deși aventura sa în Polonia a fost mai scurtă decât se aștepta, rămâne o experiență valoroasă în cariera sa.

„Sunt recunoscător pentru oportunitatea pe care am avut-o de a lucra pentru Legia Varşovia, un club atât de prestigios cu o tradiţie imensă şi fani extraordinari! A fost o călătorie complicată şi fascinantă, plină de intensitate chiar dacă mai scurtă decât ne aşteptam cu toţii. Eu şi staful meu am lucrat cu toată priceperea şi dăruirea noastră... Sper că faptul că am câştigat SuperCupa Poloniei împotriva unei echipe rivale şi calificarea în grupa Conference League a adus bucurie fanilor şi, totodată, sunt sigur că a ajutat clubul să acceseze un drum important către viitoarea stabilitate financiară şi succes european”, a scris tehnicianul pe pagina sa de Facebook.

Antrenorul a adăugat că a fost onorat să lucreze într-un mediu profesionist și a mulțumit conducerii și jucătorilor pentru colaborare:

„Vreau să mulțumesc proprietarului și conducerii clubului pentru încrederea pe care au avut-o în mine și echipei mele, și mulțumesc fiecărui profesionist care a luptat în fiecare secundă alături de noi în beneficiul clubului și pentru fericirea fanilor. A fost o experiență unică... și voi rămâne pentru totdeauna fanul Legiei”, a completat Iordănescu.

Edi Iordănescu, în vârstă de 47 de ani, a fost numit antrenor principal al Legiei Varșovia pe 12 iunie 2025, la mai puțin de un an după încheierea mandatului său ca selecționer al României. Sub conducerea sa, naționala a reușit calificarea la EURO 2024 și un parcurs onorabil până în optimile competiției, fiind eliminată de Olanda.

Deși Federația Română de Fotbal i-a propus prelungirea contractului, antrenorul a refuzat, explicând că „ciclul actual s-a încheiat firesc, cu fruntea sus”. Ulterior, a ales să-și acorde o perioadă de reflecție înainte de a reveni pe banca tehnică.

La Legia, Iordănescu a debutat promițător, cucerind Supercupa Poloniei chiar la începutul mandatului și calificând echipa în grupele Conference League. Presa poloneză a remarcat stilul său disciplinat și organizarea defensivă, elemente care i-au definit și perioada petrecută la echipa națională.

Totuși, după câteva luni, tensiunile interne și diferențele de viziune privind obiectivele sportive au dus la încetarea amiabilă a colaborării în luna octombrie. Antrenorul român a preferat să plece fără polemici, menținând o imagine pozitivă în rândul fanilor și al conducerii clubului.

Iordănescu și-a încheiat mesajul cu o notă de optimism:

„Sper că spiritul uimitor care arde în tribune pentru Legia va fi foarte curând recompensat cu rezultate deosebite, aşa cum fără îndoială merită.”