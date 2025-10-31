Edward Iordănescu, demis de la Legia Varșovia după doar cinci luni. Clubul polonez anunță „necesitatea unor schimbări”

Legia Varșovia a anunțat oficial despărțirea de antrenorul român Edward Iordănescu, la doar cinci luni după instalarea sa pe banca tehnică. Clubul polonez invocă necesitatea unor schimbări pentru îmbunătățirea rezultatelor, deși tehnicianul câștigase Supercupa Poloniei și calificarea în Conference League.

Clubul Legia Varșovia a anunțat, vineri, într-un comunicat oficial, încetarea colaborării cu antrenorul Edward Iordănescu, care preluase echipa în luna iunie 2025.

Despărțirea a fost prezentată ca fiind una de comun acord, însă surse din presa poloneză vorbesc despre presiuni venite din partea conducerii după rezultatele slabe din campionat.

„Ne-am întâlnit cu antrenorul Iordănescu şi am decis împreună să punem capăt colaborării noastre. După analizarea rezultatelor, am ajuns la concluzia că, în situaţia actuală, sunt necesare schimbări pentru ca echipa să-şi poată exploata pe deplin potenţialul şi să-şi atingă obiectivele”, a declarat Michał Żewłakow, directorul sportiv al Legiei Varșovia.

Până la numirea unui nou antrenor, Inaki Astiz, secundul echipei, va asigura interimatul.

Deși a petrecut doar cinci luni pe banca echipei din capitala Poloniei, Edward Iordănescu a reușit două performanțe importante:

câștigarea Supercupei Poloniei , la începutul sezonului,

și calificarea echipei în UEFA Conference League.

În ciuda acestor reușite, echipa a avut un parcurs ezitant în campionat, iar conducerea clubului a decis să intervină rapid. Presa poloneză, inclusiv publicația Przegląd Sportowy, notează că principalul reproș adus antrenorului român a fost lipsa constanței în joc și a eficienței ofensive.

Legia Varșovia este cel mai titrat club din Polonia, cu o bază uriașă de suporteri și o tradiție de peste un secol. Standardele de performanță sunt ridicate, iar conducerea are o politică severă privind rezultatele.

În ultimii ani, echipa a schimbat mai mulți antrenori, printre care Czesław Michniewicz, Aleksandar Vuković și Kosta Runjaić.

Conform presei locale, decizia de a-l înlocui pe Iordănescu a fost luată după o serie de meciuri fără victorie, care au îndepărtat clubul de primele locuri ale Ekstraklasa, liga poloneză de elită.

În comunicatul oficial, Legia a transmis un mesaj de apreciere pentru munca depusă de tehnicianul român:

„Clubul îi mulţumeşte antrenorului pentru colaborare şi îi urează succes în cariera sa viitoare.”

Mesajul a fost însoțit de o fotografie oficială cu Iordănescu, publicată pe site-ul și conturile de social media ale clubului.

Pentru Edward Iordănescu, experiența de la Legia Varșovia a fost prima aventură în străinătate după mandatul la echipa națională a României.

În trecut, el a antrenat cluburi importante din Liga 1, precum CFR Cluj, FCSB, Gaz Metan Mediaș și Pandurii Târgu Jiu, reușind să câștige titlul de campion al României cu CFR în 2021.