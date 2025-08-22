Sport

Echipa condusă de Iordănescu, victorie importantă în Conference League

Varșovia. Sursa foto: Facebook
Legia Varșovia, echipa poloneză pregătită de antrenorul român Edward Iordănescu, a obținut o victorie în deplasare, scor 2-1, cu Hibernian Edinburgh, în prima manșă a play-off-ului UEFA Conference League.

Conference League. Calificarea echipei lui Răzvan Marin se decide în returul de la Atena

Tot joi seară, Anderlecht a deschis scorul pe teren propriu, în confruntarea cu AEK Atena. În minutul 21, Dolberg a înscris după pasa lui Thorgan Hazard.

Grecii au restabilit egalitatea în minutul 75, prin Niclas Eliasson, iar Mantalos a fost eliminat în prelungiri, în minutul 90+5, după două cartonașe galbene. Răzvan Marin a fost integralist pentru AEK, iar calificarea se va decide în returul de la Atena.

Victorii pentru Rayo Vallecano și Legia Varșovia

La Szeged, Rayo Vallecano a învins cu 1-0 echipa belarusă Neman Grodno, grație golului marcat de Garcia Rivera în minutul 77. Andrei Rațiu a intrat pe teren în minutul 79, contribuind în ultimele minute ale partidei.

Tot în această rundă, Legia Varșovia, pregătită de Edward Iordănescu, s-a impus la Edinburgh, scor 2-1, în fața lui Hibernian. Polonezii au condus cu 2-0, după reușitele lui Nsame din penalty (min. 35) și Wszolek (min. 45+3), iar Mulligan a redus din diferență în minutul 87, păstrând speranțele gazdelor pentru retur.

Conference League. Raków Czestochowa a câștigat cu 1-0 în fața bulgarilor de la Arda Kardzhali

Raków Czestochowa a obținut o victorie pe teren propriu, scor 1-0, în fața echipei bulgare Arda Kardzhali. Singurul gol al meciului a fost marcat de Pienko, iar Bogdan Racovițan a evoluat întreaga partidă pentru gazde. Recent, Rayo Vallecano, echipa internaționalului român Andrei Rațiu, a obținut o victorie clară în deplasare, scor 3-1, în fața lui Girona, în prima etapă a campionatului spaniol, ediția 2025-2026. Andrei Rațiu a început meciul ca titular pentru Rayo Vallecano și a jucat până la fluierul final.

Toate cele trei goluri ale oaspeților au fost marcate în prima repriză: Jorge De Frutos (min. 18), Alvaro Garcia (min. 20) și Isi Palazon din penalty (min. 45).

