Monden Secretele relației controversate dintre Edi Iordănescu și Delia







Relația dintre fostul selecționer al României, Edi Iordănescu, și artista Delia a fost intens mediatizată și încă suscită interes, chiar și la aproape două decenii de la despărțire. Cei doi au fost împreună între 2004 și 2006, iar legătura lor a fost caracterizată de afecțiune, dar și de tensiuni majore. „Niciodată nu s-a pus în discuție să ne căsătorim”, a spus el.

Deși relația părea stabilă, cei doi nu au ajuns la pasul căsătoriei, deși s-a speculat că Edi ar fi dorit să o ceară pe artistă în căsătorie. Problema principală a fost programul Deliei, extrem de încărcat și dedicat carierei muzicale.

Fostul selecționer a recunoscut că își imagina dificultățile unei vieți împreună, având în vedere timpul limitat pe care îl puteau petrece unul cu celălalt.

Mă gândeam cum ar fi stat lucrurile peste câțiva ani dacă rămâneam împreună. Ea se implica foarte mult în ceea ce făcea, încât abia ajungeam să ne vedem”, a declarat Edi Iordănescu la momentul respectiv.

Pe lângă diferențele de program, gelozia selecționerului a jucat un rol important în dinamica cuplului. Potrivit declarațiilor sale, el nu ar fi acceptat ca Delia să apară în fotografii provocatoare în reviste, chiar dacă aceasta ar fi câștigat sume importante. Tensiunea dintre dorința de independență a artistei și nevoia lui de control a creat astfel un context dificil pentru relație.

La câțiva ani după despărțire, în mediul online au apărut fotografii intime cu cei doi, realizate într-un hotel al familiei Iordănescu. Delia a recunoscut că nu înțelege cine ar fi putut face publice acele imagini, care au stârnit un val de controverse. Incidentul a amplificat atenția presei asupra fostului cuplu, dar nu a fost factorul decisiv al separării.

La final, ruptura dintre Edi și Delia nu a fost provocată doar de gelozie sau de programul încărcat. Tatăl selecționerului, Anghel Iordănescu, a avut un rol decisiv în despărțire.

Se pare că acesta nu a apreciat relația fiului său cu artista, probabil din cauza unor imagini mai puțin convenționale, iar influența sa asupra deciziilor profesionale și personale ale lui Edi a fost semnificativă.

Generalul Anghel Iordănescu a fost figura centrală care i-a marcat cariera lui Edi, atât prin susținerea sa în lumea fotbalului, cât și prin implicarea în deciziile personale ale fiului său. Edi Iordănescu, obișnuit să țină cont de sfaturile tatălui, nu a putut depăși opoziția acestuia, ceea ce a dus la încheierea relației cu Delia.

Fostul selecționer a renunțat la artistă și s-a căsătorit cu o altă femeie, iar Delia și-a găsit liniștea lângă Răzvan Munteanu.