Prima reacție a selecționerului României, după tragerea la sorți pentru barajul spre Campionatul Mondial

Prima reacție a selecționerului României, după tragerea la sorți pentru barajul spre Campionatul MondialMircea Lucescu. Sursa foto: frf.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a participat, azi, la tragerea la sorți pentru meciurile de baraj ale Campionatului Mondial din 2026. Selecționerul echipei naționale a vorbit despre rezultat, care le aduce „tricolorilor”, ca oponente, naționalele Turciei și Slovaciei.

Mircea Lucescu, despre tragerea la sorți pentru barajul Campionatului Mondial din 2026

„O tragere normală, toate echipele sunt de același nivel, nu se putea alege una ușoară pentru acest meci de baraj. Eu cred că există șanse pentru toate echipele.

Nu pot să spun că îi cunosc foarte bine, m-am uitat însă la ultima lor evoluție, cu Spania, și erau șase jucători care au debutat cu mine în naționala Turciei, jucători pe care îi cunosc foarte bine din urmă cu 4–5 ani, când erau foarte tineri.

Acum au mult mai multă experiență. Trec printr-un moment foarte bun. Noi, în aceste patru luni, trebuie să ridicăm nivelul prin prezența lor constantă în echipele de club, prin prezența meci de meci, pentru a rămâne la un nivel bun pentru baraj. Nu putem discuta despre șanse, meciul se joacă pe teren și se poate întâmpla orice. Fotbalul este imprevizibil”, a spus „Il Luce”.

Decizie fără precedent în gimnastica românească. Se desființează loturile naționale
Generația de Aur a Turciei, peste Generația de Aur a României. Mondialul la care adversarii de la baraj au luat bronzul
echipa națională

„Nu e vorba de ghinion, luăm meci cu meci și vom vedea”

Lucescu se așteată ca atmosferă creată de suporterii turci să fie una apăsătoare pentru „tricolori”

„Nu va fi ușor, va fi o atmosferă incendiară și trebuie să ne pregătim din toate punctele de vedere. Avem experiența meciului cu Bosnia, de la Zenica, știm cum va fi atmosfera, doar ospitalitatea va fi diferită.

Nu e vorba de ghinion, luăm meci cu meci și vom vedea. Nu ne interesează finala, deocamdată jucăm cu Turcia”, a mai declarat selecționerulm conform We Love Sport.

După Turcia ar urma Slovacia sau Kosovo

România va evolua în deplasare, cu Turcia, la data de 26 martie, în semifinalele play-off-ului. Dacă va câștiga, naționala va evolua pe 31 martie, în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo.

De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
