International

Erdogan îi cere lui Zelenski reluarea negocierilor cu Rusia. Apel pentru reactivarea procesului de la Istanbul

Comentează știrea
Erdogan îi cere lui Zelenski reluarea negocierilor cu Rusia. Apel pentru reactivarea procesului de la IstanbulVolodimir Zelenski și Recep Tayyip Erdogan. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Ankara a readus Turcia în poziția de mediator activ în conflictul ruso-ucrainean. În discuțiile de miercuri, președintele Recep Tayyip Erdogan a lansat un apel clar pentru revenirea la masa negocierilor, subliniind că dialogul trebuie reluat „cu o abordare pragmatică și orientată spre rezultate”, potrivit Reuters.

Erdogan îi cere lui Zelenski reluarea negocierilor cu Rusia

În declarațiile comune, Zelenski a insistat asupra rolului diplomației în această etapă tensionată a războiului.

„Desigur, am discutat pe larg despre situația din diplomație. Și acum multe procese au devenit mai active și încercăm să ne asigurăm că toate activitățile sunt îndreptate în mod specific spre pace”, a spus președintele ucrainean.

Erdogan a reluat tema negocierilor găzduite de Istanbul, care s-au întrerupt în iulie, afirmând că Turcia consideră necesară continuarea lor.

Cum a devenit Mircea Lucescu cel mai detestat selecționer din istoria României. Greșeli pe bandă rulantă într-o campanie falimentară
Cum a devenit Mircea Lucescu cel mai detestat selecționer din istoria României. Greșeli pe bandă rulantă într-o campanie falimentară
Cine sunt medicii care au câștigat influență cu mesaje antivacciniste
Cine sunt medicii care au câștigat influență cu mesaje antivacciniste

„În întâlnirile de astăzi, am subliniat, de asemenea, necesitatea ca procesul de la Istanbul să continue cu o abordare pragmatică și orientată spre rezultate”, a declarat acesta.

El a cerut și sprijinul partenerilor internaționali: „De asemenea, ne așteptăm ca toți partenerii noștri care doresc să vadă încetarea vărsării de sânge în regiune să adopte o abordare constructivă față de procesul de la Istanbul”, a adăugat liderul turc.

Volodimir Zelenski și Recep Tayyip Erdogan

Volodimir Zelenski și Recep Tayyip Erdogan. Sursă foto: Facebook

Zelenski: schimburile de prizonieri trebuie reluate până la finalul anului

Până acum, runde succesive de discuții la Istanbul s-au concretizat în principal în schimburi de prizonieri, iar Kievul vede în acest mecanism o prioritate.

„Sperăm să reluăm schimburile până la sfârșitul anului, să aducem înapoi un număr semnificativ de prizonieri”, a afirmat Zelenski.

În paralel, Erdogan a atras atenția asupra intensificării atacurilor din ultimele luni, considerând că deteriorarea situației de pe front face inevitabilă reluarea tratativelor.

„În special, atacurile tot mai numeroase asupra infrastructurii energetice și pierderile de vieți omenești rezultate duc la distrugeri ireparabile pentru ambele părți”, a spus el.

Pe acest fundal, liderul turc a pledat pentru extinderea cadrului discuțiilor: „Suntem de părere că revitalizarea procesului de la Istanbul cu un cadru mai cuprinzător – unul care poate aborda problemele acum acute – ar fi benefică”, a explicat Erdogan.

Ankara, între Kiev, Moscova și Washington

Menținând deschise canalele cu ambele tabere, Erdogan a subliniat că Turcia este pregătită să discute cu Moscova orice propunere care poate conduce la o încetare a focului.

„Suntem întotdeauna gata să discutăm propuneri” cu Moscova care să ducă la o încetare a focului și la o pace durabilă”, a afirmat președintele turc.

El a apreciat, totodată, implicarea Statelor Unite în această nouă încercare de a relansa negocierile: „În acest sens, apreciem, de asemenea, implicarea aliatului nostru, Statele Unite, în acest proces”, a conchis Erdogan.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Cum a devenit Mircea Lucescu cel mai detestat selecționer din istoria României. Greșeli pe bandă rulantă într-o campa...
23:46 - Cine sunt medicii care au câștigat influență cu mesaje antivacciniste
23:40 - Garda de Mediu, răspuns pentru ploieștenii deranjați de mirosul din oraș: „Mirosul” şi „poluarea aerului” sunt două n...
23:35 - FC Barcelona va juca meciul cu Eintracht Frankfurt pe stadionul Camp Nou
23:29 - Erdogan îi cere lui Zelenski reluarea negocierilor cu Rusia. Apel pentru reactivarea procesului de la Istanbul
23:17 - Vremea continuă să se răcească. Frig, ninsori și condiții de polei în țară

HAI România!

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate

Proiecte speciale