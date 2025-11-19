Erdogan îi cere lui Zelenski reluarea negocierilor cu Rusia. Apel pentru reactivarea procesului de la Istanbul

Vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Ankara a readus Turcia în poziția de mediator activ în conflictul ruso-ucrainean. În discuțiile de miercuri, președintele Recep Tayyip Erdogan a lansat un apel clar pentru revenirea la masa negocierilor, subliniind că dialogul trebuie reluat „cu o abordare pragmatică și orientată spre rezultate”, potrivit Reuters.

În declarațiile comune, Zelenski a insistat asupra rolului diplomației în această etapă tensionată a războiului.

„Desigur, am discutat pe larg despre situația din diplomație. Și acum multe procese au devenit mai active și încercăm să ne asigurăm că toate activitățile sunt îndreptate în mod specific spre pace”, a spus președintele ucrainean.

Erdogan a reluat tema negocierilor găzduite de Istanbul, care s-au întrerupt în iulie, afirmând că Turcia consideră necesară continuarea lor.

„În întâlnirile de astăzi, am subliniat, de asemenea, necesitatea ca procesul de la Istanbul să continue cu o abordare pragmatică și orientată spre rezultate”, a declarat acesta.

El a cerut și sprijinul partenerilor internaționali: „De asemenea, ne așteptăm ca toți partenerii noștri care doresc să vadă încetarea vărsării de sânge în regiune să adopte o abordare constructivă față de procesul de la Istanbul”, a adăugat liderul turc.

Până acum, runde succesive de discuții la Istanbul s-au concretizat în principal în schimburi de prizonieri, iar Kievul vede în acest mecanism o prioritate.

„Sperăm să reluăm schimburile până la sfârșitul anului, să aducem înapoi un număr semnificativ de prizonieri”, a afirmat Zelenski.

În paralel, Erdogan a atras atenția asupra intensificării atacurilor din ultimele luni, considerând că deteriorarea situației de pe front face inevitabilă reluarea tratativelor.

„În special, atacurile tot mai numeroase asupra infrastructurii energetice și pierderile de vieți omenești rezultate duc la distrugeri ireparabile pentru ambele părți”, a spus el.

Pe acest fundal, liderul turc a pledat pentru extinderea cadrului discuțiilor: „Suntem de părere că revitalizarea procesului de la Istanbul cu un cadru mai cuprinzător – unul care poate aborda problemele acum acute – ar fi benefică”, a explicat Erdogan.

Menținând deschise canalele cu ambele tabere, Erdogan a subliniat că Turcia este pregătită să discute cu Moscova orice propunere care poate conduce la o încetare a focului.

„Suntem întotdeauna gata să discutăm propuneri” cu Moscova care să ducă la o încetare a focului și la o pace durabilă”, a afirmat președintele turc.

El a apreciat, totodată, implicarea Statelor Unite în această nouă încercare de a relansa negocierile: „În acest sens, apreciem, de asemenea, implicarea aliatului nostru, Statele Unite, în acest proces”, a conchis Erdogan.