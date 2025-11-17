Un amplu scandal de corupție a cuprins Ucraina, vizând persoane din cercul restrâns al președintelui Volodimir Zelenski. Percheziții în apartamente luxoase din Kiev au scos la iveală bunuri extravagante, inclusiv toalete din aur și genți pline cu bani, dar și înregistrări audio care documentează presupuse discuții despre spălarea de bani, stârnind indignarea publicului și destabilizând conducerea în plin război, scrie publicația internațională.

Scandalul a vizat mai multe agenții anticorupție independente pe care Zelenski și colaboratorii săi ar fi încercat să le neutralizeze, în timp ce acestea derulau investigații împotriva membrilor apropiați ai administrației prezidențiale. Confruntați cu proteste masive și reacții critice din partea partenerilor occidentali, oficialii ucraineni au fost nevoiți să renunțe la aceste demersuri.

Potrivit investigațiilor, unul dintre cei mai implicați suspecți este Timur Mindici, fost partener de afaceri și prieten al președintelui Zelenski, acuzat de coordonarea unei presupuse scheme de spălare a peste 100 de milioane de dolari.

„El controla activitatea așa-numitei camere de spălare de bani, unde fondurile obținute ilegal erau procesate”, transmit autoritățile ucrainene. Mindici nu a putut fi contactat pentru comentarii, fiind plecat în străinătate.

Robert Turcescu a comentat situația într-o transmisie recentă, subliniind amploarea scandalului: „Dintr-un foc aflăm că ăștia au furat cel puțin 100 de milioane de dolari. Voi vă gândiți câți Mindici de ăștia există în Ucraina?”

Analistul politic Adrian Severin a explicat contextul: „Am văzut cu ochii mei cum se propaga corupția în condiții de război. Fondurile circulă rapid, iar confruntarea militară creează oportunități pentru îmbogățire rapidă. Nu mă surprinde că acest scandal iese acum la suprafață.”

Severin a adăugat că scandalul reflectă și tensiuni geopolitice mai largi: „Aceste descoperiri nu sunt doar despre corupția internă. Ele arată că anumite operațiuni pot fi folosite pentru a influența scena politică, inclusiv prin presiuni externe asupra administrației Zelenski.”

În urma scandalului, Zelenski a cerut demisia mai multor miniștri, printre care Ministrul Justiției și Ministrul Energiei, în timp ce sancțiuni au fost aplicate celor implicați direct în presupusele fraude. Publicațiile locale, cum este Ukrainska Pravda, au titrat: „Cum au furat prietenii președintelui țara în vreme de război?”

Severin a subliniat și dimensiunea psihologică a fenomenului: „Oamenii din elita politică ucraineană, nesiguri de legitimitatea poziției lor, compensează prin afișarea avuției și a puterii. Aceste comportamente deviante nu sunt scuzabile, dar au o explicație în nesiguranța de sine a liderilor și în istoria complexă a națiunii.”

De asemenea, fostul premier ucrainean Mykola Azarov, citat de agenția rusă TASS, a declarat că Statele Unite caută persoane care ar putea înlocui conducerea actuală a Ucrainei, invocând scandalul de corupție ca un factor ce ar putea influența acest proces.

Severin a menționat că îl cunoaște personal pe Azarov și îl consideră un om „serios și echilibrat”, sugerând că aceste declarații nu pot fi ignorate în contextul geopolitic actual.