Axios anunță negocieri secrete SUA-Rusia pentru un plan de pace în Ucraina

Administrația Trump ar fi lucrat în secret, consultându-se cu Rusia, pentru a elabora un nou plan de încheiere a războiului din Ucraina, scrie Axios, care citează oficiali americani și ruși.

Ar exista un plan american în 28 de puncte, inspirat de eforturile președintelui Trump pentru un acord în Gaza, mai scriu cei de la Axios. Care mai scriu că un oficial rus de rang înalt a declarat că este optimist în privința planului.

Dar nu este clar deocamdată cum va percepe Ucraina acest plan și nici cum va fi primit de europeni.

Cele 28 de puncte ale planului se împart în patru categorii generale, mai scrie Axios:

pace în Ucraina,

garanții de securitate,

securitate în Europa și

viitoarele relații ale SUA cu Rusia și Ucraina.

Nu este clar cum abordează planul problemele controversate, cum ar fi controlul teritorial în estul Ucrainei - unde forțele rusești au avansat încet, dar controlează în continuare mult mai puțin teren decât ar fi vrut Kremlinul.

Emisarul lui Trump, Steve Witkoff, ar conduce elaborarea planului, pe care l-ar fi discutat pe larg cu emisarul rus Kirill Dmitriev, mai scrie Axios, citând un oficial american.

Dmitriev, care conduce fondul suveran de investiții al Rusiei și este, de asemenea, profund implicat în diplomația privind Ucraina, a declarat pentru Axios într-un interviu acordat luni că a petrecut trei zile împreună cu Witkoff și alți membri ai echipei lui Trump în perioada în care a vizitat Miami între 24 și 26 octombrie.

Dmitriev și-a exprimat optimismul cu privire la șansele de succes ale acordului, deoarece, spre deosebire de eforturile anterioare, acum intențiile și interesele Rusiei sunt luate în considerare. „Simțim că poziția Rusiei este cu adevărat auzită”, a spus Dmitriev.

Witkoff ar fi urmat să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, miercuri, în Turcia, dar și-a amânat călătoria, mai scrie Axios, citând oficiali ucraineni și americani.

Witkoff ar fi discutat planul cu consilierul pentru securitate națională al lui Zelenski, Rustem Umerov, într-o întâlnire de la începutul acestei săptămâni la Miami, mai scrie publicația, citând un oficial ucrainean. „Știm că americanii lucrează la ceva”, ar fi spus oficialul ucrainean.

„Președintele a fost clar că este timpul să oprească masacrele și să facă un acord pentru a pune capăt războiului. Președintele Trump consideră că există o șansă de a pune capăt acestui război fără sens dacă se dă dovadă de flexibilitate”, este declarația unui oficial al Casei Albe, sub anonimat, pentru Axios.

Publicația mai scrie că Dmitriev a declarat că ideea de bază era de a lua principiile convenite de Trump și președintele rus Vladimir Putin în Alaska în august și de a elabora o propunere „pentru a aborda conflictul din Ucraina, dar și pentru a restabili legăturile dintre SUA și Rusia [și] a aborda preocupările de securitate ale Rusiei”.

„Este de fapt un cadru mult mai larg, care spune practic: «Cum putem aduce cu adevărat, în sfârșit, securitate durabilă în Europa, nu doar în Ucraina»”, a spus el.

Scopul este de a produce un document scris în acest sens înainte de următoarea întâlnire a lui Trump și Putin, potrivit lui Dmitriev. Planurile pentru un summit la Budapesta între lideri rămân suspendate, deocamdată.

Dmitriev a spus că acest efort nu are nicio legătură cu eforturile conduse de Marea Britanie de a elabora un plan de pace pentru Ucraina în stilul Gazei, despre care a spus că nu are nicio șansă de succes, deoarece ignoră pozițiile Rusiei.

Emisarul rus susține că partea americană este acum în proces de a explica „beneficiile” abordării sale actuale în fața ucrainenilor și europenilor. „Se întâmplă în contextul în care Rusia are cu siguranță succese suplimentare pe câmpul de luptă”, ar fi spus Dmitriev, susținând că influența Moscovei este în creștere.

Având în vedere că oficialul american citat sub anonimat de Axios a declarat că administrația americanp a început să-i informeze pe oficialii europeni despre noul plan, precum și pe ucraineni, informațiile ar trebui să devină asumate public în câteva zile.

Oficialul citat de publicație a mai spus că acum Casa Albă consideră că există o șansă reală de a-i atrage pe ucraineni și europeni în această negociere și a că planul va fi adaptat pe baza contribuțiilor diferitelor părți.

„Credem că momentul este bun pentru acest plan acum. Dar ambele părți trebuie să fie practice și realiste”, a mai spus oficialul american citat sub anonimat de Axios.