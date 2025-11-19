Sport

Schimbare profundă în sportul românesc, după limitarea numărului străinilor care pot evolua la echipele de club

Schimbare profundă în sportul românesc, după limitarea numărului străinilor care pot evolua la echipele de club
Cluburile din România vor fi obligate să folosească un procent de cel puțin 40% de sportivi autohtoni din sezonul 2026 - 2027. La inițiativa deputatului AUR, Ciprian Paraschiv, a fost aprobat ca Ordinul ministrului sportului 500/2022, emis de fostul ministru Eduard Novak.

Legea trebuie semnată de Nicușor Dan

Este vorba despre competițiile organizate în România, iar amenzile sunt foarte mari, între 500.000 și 1.000.000 de lei. Pentru a intra în vigoare, legea va trebui să fie semnată de președintele țării, Nicușor Dan.

Efectele vor fi profunde în sportul românesc, dacă legea va intra în vigoare. În primul rând, se va limita numărul sportivilor stărini care ajung în țara noastră. Foarte mulți, de slabă calitate, din cauza posibilităților financiare reduse pe care le au cluburile din România. Un exemplu este  campionatul intern de fotbal. Unde, în ultimii 30 de ani au ajuns zeci de mii de străini care nu și-au pus amprenta cu nimic. Exemplele de jucători cu valoare sunt foarte rare.

Dispar sportivii străini fără valoare

Locurile ocupate de „stranieri” au devenit inaccesibile tinerilor sportivi români. O excepție o face handbalul, unde, o echipă cu buget foarte mare, întreținută din bani publici, CSM București, a reușit să aducă de-a lungul timpului, sportive cu nume. Dar, spre deosebire de fotbal, în handbal transferurile sunt la liber, fără bani, jucătoarele primind salarii și prime.

De pe urma transferurilor dubioase cel puțin calitativ au profitat, în fotbal, foarte mulți impreari. Care, acum, se văd cu afacerile restrânse considerabil. Noua regulă va obliga cluburile românești să promoveze tinerele talente. Un mare punct nevralgic al tuturor sporturilor din țara nooastră, care au înregistrat regres de la an la an, indiferent că a fost vorba despre fotbal, handbal sau rugby.

Primul club de fotbal din România, care a contestat legea, a fost Oțelul Galați. „Am auzit că a trecut această lege și aș vrea să vă întreb dacă mai suntem în Uniunea Europeană. Avem jucători români în lot, avem sportivi și din alte țări ale comunității europene, nu văd de ce ar trebui să fim obligați să utilizăm un anumit număr de români pe teren. Altfel, ca orice alt club de Superliga, suntem interesați și facem toate eforturile, investim corespunzător, pentru a ne crește și propriii copii, mai ales că Galațiul a fost dintotdeauna un izvor de talente.

Oțelul Galați, club nemulțumit

Ar fi ilogic să nu avem această politică, dar trebuie să mai așteptăm puțin până când vor ieși din Academie tineri fotbaliști capabili să reprezinte orașul în primul eșalon. De aceea am și creat echipa a doua care activează în Liga 3.

Altfel, poți face recomandări și se pot aplica sancțiuni financiare, așa cum procedează Federația Română de Fotbal, sau poți premia cluburile dacă promovează cât mai mulți români, dar să ajungi în situația de încălcare a legii pentru că nu ai avut cinci jucători români în același timp pe gazon, mi se pare deplasat.

Dacă ar exista o asemenea lege în Anglia, Italia sau Franța, nu cred că am mai avea fotbal”, a transmis președintele Cristian Munteanu.

