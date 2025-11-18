Camelia Voinea, surprinsă în timp își abuza fiica. „Mami, nu mai pot!”

În urmă cu câteva zile, Camelia Voinea a fost acuzată de două foste gimnaste că le-a abuzat, iar acum au apărut imagini în care îi aplica un tratament asemănător și fiicei saie, Sabrina Voinea.

Clipurile arată momente tulburătoare din sala de gimnastică, în care Sabrina, în vârstă de 18 ani, plânge și cere ajutor emoțional, în timp ce mama sa, fostă gimnastă și actuală antrenoare, o obligă să repete exercițiile până la execuția „perfectă”.

Imaginile surprind un antrenament deosebit de solicitant, unde Camelia Voinea poartă o rochie scurtă, neadecvată pentru sala de gimnastică, și își presează fiica la bară și la paralele, fără a ține cont de starea fizică și emoțională a acesteia. După ce Sabrina nu reușește să execute corect un element, îi spune mamei sale: „Mami, nu mai pot! Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc!”

Răspunsul Cameliei este implacabil: tânăra trebuie să reia exercițiul, indiferent de lacrimile și durerea resimțită. Când încearcă să negocieze și să își exprime durerea, Sabrina primește o replică dură: „Du-te dr*! Hai!**”. Tânăra continuă: „Nu mai pot, mă dor coastele! Nu mai pot să mai fac!”

O altă antrenoare prezentă încearcă să o protejeze pe Sabrina, avertizând-o că exersarea cu frică poate duce la accidentări, însă presiunea psihică și fizică a continuat, reflectând un mod de antrenament extrem și controversat.

Aceste imagini confirmă mărturiile a două foste gimnaste care au lucrat cu Camelia Voinea și au povestit pentru Golazo.ro metodele sale abuzive. Una dintre ele a spus: „Bătea încontinuu până se sătura. Fără milă. Îi crea plăcere să te vadă suferind. Sunt multe fete cărora le este frică încă să vorbească despre asta, dar sunt și altele care vor să iasă în față. Această femeie e un monstru!”

Abuzurile nu s-au limitat doar la fiica sa, dar imaginile cu Sabrina oferă o reprezentare clară a metodelor folosite. În clipuri se observă cum gimnasta cade repetat de la paralele, plângând și spunând că nu mai poate continua, dar Camelia o obligă să repete exercițiul de mai multe ori.

O altă problemă este că președintele FRG, Ioan Suciu, este nașul de cununie al Cameliei Voinea, ceea ce, potrivit mărturiilor fostelor gimnaste, a creat o presiune suplimentară: „S-a înrudit și cu domnul Suciu, care este acum președinte. Ce poate să-i facă Federația?”

În plus, presa internațională a relatat pe larg despre abuzurile Cameliei Voinea, subliniind impactul emoțional asupra tinerei gimnaste și controversa în cadrul sportului românesc. Experții în domeniu și antrenori străini care au colaborat cu echipa României au atras atenția că astfel de metode nu sunt acceptabile și afectează dezvoltarea sportivă și psihologică a copiilor.