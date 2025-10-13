Nadia Comăneci și Diana Bulimar, alături de micile gimnaste, la GymNadia. Ce pregătește Ion Țiriac. Foto și Video

Nadia Comăneci, cea mai mare gimnastă din istorie, continuă să promoveze sportul în care s-a consacrat. „Zeița de la Montreal” a participat, astăzi, la o sesiune de antrenament, alături de tinerele care încep să deprindă tainele gimnasticii. Evenimentul a fost găzduit de GymNadia din Otopeni, aflată la Patinoarul Ion Țiriac.

Alături de Nadia a fost prezentă și Diana Bulimar, un alt nume important, în ultimii ani, al gimnasticii românești. Cele două foste sportive au urmărit cu atenție antrenamentul tinerelor speranțe, pe care le-au încurajat să facă sport și să nu renunțe, indiferent de obstacolele care le apar în cale.

„Gimnastica este baza tuturor sporturilor. Spun asta pentru că, și în situația în care se vor reorienta și vor alege să se dedice unui alt sport, mișcările de bază ale gimnasticii le vor stăpâni deja. Și le va fi de mare folos. Pentru orice copil este esențial să practice un sport spre care simte chemare, să facă mișcare. Asta le va prinde foarte bine în viitor, mental și fizic”, a transmis Nadia Comăneci.

Ion Țiriac are în plan construierea unei mari săli de gimnastică, botezată Nadia Comăneci. Un loc unde tinerii sportivi vor putea să se antreneze zilnic.

Altfel, sâmbătă, CS Dinamo a găzduit un eveniment special dedicat copiilor, în care sportul, joaca și distracția s-au împletit de minune, oferindu-le participanților o experiență memorabilă. Nadia Comăneci a fost vedeta zilei. Fosta mare gimnastă a jucat tenis și volei alături de ministrul Cătălin Predoiu. Spre deliciul publicului, cei doi au jonglat cu mingea și au demonstrat că au îndemânare pe teren.

Sub deviza „Fii și tu campion!”, copiii au luat parte la demonstrații și ateliere interactive, descoperind diverse discipline, de la gimnastică și fotbal până la înot și arte marțiale.

Pe lângă momentele de joacă și distracție, invitații le-au transmis copiilor mesaje importante despre perseverență și disciplină. Pe lista invitaților s-a aflat și Ionuț Lupescu, un nume important al „Generației de Aur”.