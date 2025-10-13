Sport Exclusiv

Nadia Comăneci și Diana Bulimar, alături de micile gimnaste, la GymNadia. Ce pregătește Ion Țiriac. Foto și Video

Comentează știrea
Nadia Comăneci și Diana Bulimar, alături de micile gimnaste, la GymNadia. Ce pregătește Ion Țiriac. Foto și Video
Din cuprinsul articolului

Nadia Comăneci, cea mai mare gimnastă din istorie, continuă să promoveze sportul în care s-a consacrat. „Zeița de la Montreal” a participat, astăzi, la o sesiune de antrenament, alături de tinerele care încep să deprindă tainele gimnasticii. Evenimentul a fost găzduit de GymNadia din Otopeni, aflată la Patinoarul Ion Țiriac.

Nadia Comăneci, prezentă alături de Diana Bulimar la o sesiune de antrenament a tinerelor gimnaste

Alături de Nadia a fost prezentă și Diana Bulimar, un alt nume important, în ultimii ani, al gimnasticii românești. Cele două foste sportive au urmărit cu atenție antrenamentul tinerelor speranțe, pe care le-au încurajat să facă sport și să nu renunțe, indiferent de obstacolele care le apar în cale.

Legea privind brățările electronice, promulgată de Nicușor Dan. Cum vor funcționa
Legea privind brățările electronice, promulgată de Nicușor Dan. Cum vor funcționa
Cum a schimbat Teo Trandafir cariera lui Bursucu: Mărturii din culise
Cum a schimbat Teo Trandafir cariera lui Bursucu: Mărturii din culise

„Zeița de la Montreal”: „Gimnastica este baza tuturor sporturilor”

„Gimnastica este baza tuturor sporturilor. Spun asta pentru că, și în situația în care se vor reorienta și vor alege să se dedice unui alt sport, mișcările de bază ale gimnasticii le vor stăpâni deja. Și le va fi de mare folos. Pentru orice copil este esențial să practice un sport spre care simte chemare, să facă mișcare. Asta le va prinde foarte bine în viitor, mental și fizic”, a transmis Nadia Comăneci.

Ion Țiriac are în plan construierea unei mari săli de gimnastică, botezată Nadia Comăneci. Un loc unde tinerii sportivi vor putea să se antreneze zilnic.

Alături de promovarea sportului la CS Dinamo

Altfel, sâmbătă, CS Dinamo a găzduit un eveniment special dedicat copiilor, în care sportul, joaca și distracția s-au împletit de minune, oferindu-le participanților o experiență memorabilă. Nadia Comăneci a fost vedeta zilei. Fosta mare gimnastă a jucat tenis și volei alături de ministrul Cătălin Predoiu. Spre deliciul publicului, cei doi au jonglat cu mingea și au demonstrat că au îndemânare pe teren.

Sub deviza „Fii și tu campion!”, copiii au luat parte la demonstrații și ateliere interactive, descoperind diverse discipline, de la gimnastică și fotbal până la înot și arte marțiale.

Pe lângă momentele de joacă și distracție, invitații le-au transmis copiilor mesaje importante despre perseverență și disciplină. Pe lista invitaților s-a aflat și Ionuț Lupescu, un nume important al „Generației de Aur”.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:45 - Legea privind brățările electronice, promulgată de Nicușor Dan. Cum vor funcționa
19:37 - Nadia Comăneci și Diana Bulimar, alături de micile gimnaste, la GymNadia. Ce pregătește Ion Țiriac. Foto și Video
19:29 - Judecătoare din București, anchetată pentru abuz în serviciu. Patru inculpați nu au putut fi condamnați
19:20 - Germania și Marea Britanie își reafirmă prietenia. Vizită de stat în decembrie
19:12 - A murit un celebru procuror. A avut o carieră plină de controverse
19:03 - Congres cu miză în PSD. Partidul vrea schimbarea orientării politice

HAI România!

Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu

Proiecte speciale