Giovanni Becali, viața în închisoare alături de Borcea și Piedone: Pușcăria ți-o faci tu singur, cum vrei

Cristi Borcea a trecut prin primele zile de detenție extrem de dificile, a mărturisit Giovanni Becali, care a stat alături de fostul patron de la Dinamo după condamnarea în dosarul transferurilor. Fostul impresar a povestit că Borcea a avut stări de rău, senzații de leșin și chiar vărsături, fiind șocat de condițiile din închisoare.

Giovanni Becali a stat în aceeași cameră cu fratele său, Victor Becali, dar și cu alți deținuți celebri. Fostul impresar a povestit despre antrenamentele improvizate de la Slobozia, alături de Victor Becali și Cristi Borcea, în care foloseau bidoane de apă drept haltere, inițial de 10 kilograme și ulterior de 20.

Giovanni a încercat să țină pasul cu ceilalți, însă efortul i-a provocat două hernii inghinale.

„Pușcăria ți-o faci tu singur, cum vrei. Dacă ești băiat deștept și dai respect, mai ales dacă ești și puțin popular cum eram eu. Ei erau tineri toți, îmi spuneau nea Giovanni, la gardieni mă refer. Toți sunt oameni civilizați. Dacă te dai mari că faci și dregi. Am avut două operații inghinale, pentru că, în prima fază, cu Victor Becali și cu Cristi Borcea, la Slobozia, au umplut bidoane din alea de 10 litri și făceau haltere. După au umplut și din alea de 20 de kg”, a povestit el.

Pentru a face față izolării și monotoniei din detenție, el a inventat diverse metode de a-și mintea ocupată. Prima experiență a lui Cristi Borcea la Poarta Albă a fost extrem de dificilă, adaugă Becali.

„Cu Borcea e prima seară spectaculoasă, la Poarta Albă. Vin comandanții acolo, acum, în prima seară, nu sunt pregătiți, nu au nici camere libere. Totuși au câteva camere părăsite, nesplălate de doi ani, cu geamul spart, 4 martie 2014, nu o să uit în viața mea. Un frig de îngheța apa. S-a făcut 22:30, am semnat, am făcut, am intrat în cameră. S-a dus Borcea până la toaletă și când a văzut ce e acolo a început să vomite”, a povestit Giovanni Becali.

Potrivit acestuia, Borcea a acceptat cu greu condițiile din închisoare.

„L-am luat cu Victor. Dacă nu ne avea pe noi era greu pentru el acolo. A leșinat…era prima zi. Primele zile au fost grele pentru el. Dacă nu eram noi cred că bătea în ușă, făcea pe acolo urât. Nu putea să stea fără noi. Ei au camerele pline, doar nu o să facă pentru noi niște camere”, a mai spus el.

Giovanni Becali a vorbit deschis despre perioada petrecută în închisoare, rememorând momentele în care a ținut legătura prin scrisori cu Elena Udrea. În același timp, Giovanni Becali a mărturisit că, dintre toate persoanele cunoscute aflate în închisoare, cel care l-a impresionat cel mai mult a fost Cristian Popescu „Piedone”.

„I-am scris și lui Elena Udrea, mi-a scris și ea. Corespondam cu ea. Mi-a zis că la ea, la Târgușor, era un dezastru. Să vedem care e situația, că tot se vorbea. Eu nu mă plâng. Am vorbit cu toate VIP-urile care au fost”, a arătat el.

Fostul edil al Sectorului 5 l-a surprins prin atitudinea calmă, echilibrată și respectul arătat celor din jur, devenind, potrivit lui Becali, un exemplu de demnitate și tărie în fața încercărilor.

„Cel mai tare poate a fost Piedone. Am avut mulți politicieni. Copos a fost cu Popescu la Rahova. Fratele lui Marian Iancu a stat cu noi. MM Stoica și Popescu au venit mai târziu. Lui Popescu i-a fost greu, îți dai seama din ce lume venea el. L-a ajutat că a venit nevasta lui în fiecare zi și asta i-a dat forță. Borcea avea un avocat, care venea numai pe la 2-3 noaptea”, a mai spus el.

Dosarul Transferurilor a fost unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria fotbalului românesc, aducând în prim-plan o amplă rețea de tranzacții ilegale și venituri nedeclarate provenite din vânzarea jucătorilor către cluburi din străinătate. Printre persoanele implicate s-au numărat impresarii Giovanni și Victor Becali, alături de fostul acționar de la Dinamo București, Cristi Borcea.

Ancheta a scos la iveală faptul că, prin contracte fictive și comisioane neraportate autorităților, aceștia ar fi provocat statului român un prejudiciu de milioane de euro, în timp ce și-ar fi sporit considerabil averile.

După ani de investigații și procese, cazul s-a încheiat cu condamnări definitive pentru toți cei implicați, marcând un moment decisiv în lupta împotriva corupției din fotbalul românesc.