Mircea Lucescu despre amicalul cu Moldova: Va fi greu

Mircea Lucescu a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că meciul amical al României cu Republica Moldova va fi unul extrem de dificil, din cauza numeroaselor accidentări şi schimbări din lotul tricolorilor. Selecţionerul a subliniat că 16 jucători care au făcut parte din echipa precedentă nu mai sunt disponibili.

Afirmaţiile lui Mircea Lucescu au fost făcute miercuri, înaintea meciului amical dintre România şi Republica Moldova. Selecţionerul a atras atenţia asupra faptului că adversara tricolorilor a avut evoluţii consistente în ultima perioadă, amintind că Moldova a fost aproape să câştige în deplasare cu Italia şi a avut o prestaţie solidă împotriva Israelului.

„Niciun jucător nu a jucat cu celălalt până acum. Niciodată. Şi în două zile trebuie să facem lucrul ăsta, trebuie să-i facem să gândească în aceeaşi direcţie, să vorbească aceeaşi limbă, să se susţină, să-şi pună în valoare calităţile individuale” a declarat Lucescu.

Lucescu a explicat că situaţia actuală a naţionalei este una delicată, din cauza lipsei de unitate în lot şi a numeroaselor absenţe.

Tehnicianul a detaliat lista lungă de jucători indisponibili, printre care Drăguşin, Moruţan, Racoviţan, Olaru, Mihăilă, Screciu, Coman şi Cicâldău – absenţe cauzate de accidentări de durată. Alţi fotbalişti, precum Bîrligea, Drăguş, Ianis Hagi, Bancu şi Şut, s-au confruntat cu probleme medicale repetate. „Când pierzi 16 jucători dintr-un lot de 40, e clar că trebuie să faci o reconsiderare a prezenţei la naţională”, a explicat Lucescu.

Selecţionerul a precizat că, în trecut, s-a bazat pe jucători de la Steaua (FCSB), care formau un nucleu omogen, dar acum este nevoie de o reconstrucţie din temelii. El a adăugat că, deşi România a avut un an dificil, „nu a existat nicio adversară care să ne fie superioară”.

Întrebat dacă meciul cu Moldova este o oportunitate sau un obstacol, Mircea Lucescu a răspuns că este o oportunitate doar pentru că alți jucători au șansa de a juca. Acesta a declara că „ În rest, încurcă foarte tare.”

Lucescu a recunoscut că amicalul anterior, cu Canada, a fost decizia sa personală, luată pentru a testa noi jucători, dar a insistat că, în contextul actual, „fiecare meci de pregătire trebuie judecat în funcţie de priorităţile echipei”. România va juca cu Republica Moldova joi, de la ora 21:00, pe Arena Naţională.