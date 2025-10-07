Naționala României, antrenament pe Cod roșu înainte de amicalul cu Moldova

Echipa națională a României, condusă de selecționerul Mircea Lucescu, s-a antrenat luni seară la centrul de la Mogoșoaia, în ciuda ploii abundente. „Voi nu faceți ca noi! Dacă sunteți sub avertizare de cod roșu și nu e necesar să ieșiți afară, rămâneți în casă și aveți grijă de voi. Joi, vremea va fi mai bună și ne vedem la meci, pe Arena Națională”, e mesajul transmis pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale.

Deși condițiile meteo nu au fost prielnice, jucătorii echipei naționale au efectuat integral ședința de pregătire programată de staff-ul tehnic. Mircea Lucescu a pus accent pe exerciții tactice și pe consolidarea relațiilor de joc între noii convocați și nucleul de bază al echipei.

Tricolorii pregătesc ultimele detalii înaintea amicalului cu Republica Moldova (9 octombrie) și a meciului din preliminariile Cupei Mondiale 2026 cu Austria (12 octombrie).

Primul test oficial al Naționalei este programat pentru joi, 9 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională, unde tricolorii vor înfrunta reprezentativa Moldovei.

După eșecul suferit în amicalul cu Canada (0-3), selecționerul Mircea Lucescu a operat schimbări notabile în structura lotului convocat. Printre absențele importante se numără portarul Horațiu Moldovan, exclus temporar din echipă ca urmare a erorii comise în partida precedentă. În locul său, selecționerul a chemat mai mulți jucători tineri, considerați soluții promițătoare pentru viitorul echipei naționale.

„M-a surprins că s-a discutat mult prea mult pe această chestie, parcă am omorât pe cineva. A fost o greșeală foarte mare, mi-o asum. Nu doar Horațiu Moldovan greșește, au greșit portari mult mai mari decât mine. Cred că e prima mea gafă la echipa națională. Nu sunt robot, sunt om, mai greșesc. Am vrut să joc cu mijlocașul central, nu am avut opțiune. Era cel mai bine să joc minge lungă din prima. M-am răzgândit și asta se întâmplă când un portar se răzgândește”, a declarat Moldovan, referindu-se la momentul care l-a costat prezența în lot.

Selecționerul a păstrat nucleul de jucători experimentați, dar a introdus și nume noi care au impresionat în campionat. În poartă se regăsesc Ionuț Radu (Celta Vigo), Ștefan Târnovanu (FCSB) și Răzvan Sava (Udinese).

Defensiva îi include pe Andrei Rațiu, Andrei Burcă, Virgil Ghiță, Cristian Manea și Alexandru Chipciu, iar la mijloc figurează Răzvan Marin, Marius Marin, Dennis Man, Olimpiu Moruțan, Ianis Hagi și Florin Tănase.

Pentru compartimentul ofensiv, Lucescu mizează pe tineri precum Louis Munteanu, Daniel Bîrligea și David Miculescu, alături de jucători cu experiență internațională.