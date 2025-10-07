Pascal Nouma îl acuză de rasism pe Gigcă Hagi. Culisele scandalului din 2000

Pascal Nouma, fostul atacant al echipei Beșiktaș, a făcut recent o serie de declarații controversate despre un episod petrecut în toamna anului 2000, în timpul unui derby câștigat împotriva rivalei Galatasaray, scor 3-1. Sportivul francez, în vârstă de 53 de ani, susține că în timpul acelei partide ar fi fost jignit de Gică Hagi, iar disputa ar fi continuat și după fluierul final. „L-am pălmuit apoi peste față pe coridorul de la stadionul «Beșiktaș». Mafioții nu vorbesc. Spui că ești mafiot? Înseamnă că nu ești!”, a declarat Nouma pentru gsp.ro.

Fostul jucător afirmă că a fost provocat de „insulte rasiste și personale” din partea lui Hagi, un conflict care, potrivit spuselor sale, l-ar fi marcat și după încheierea carierei.

Fostul atacant francez Pascal Nouma a povestit că, în timpul partidei, a fost insultat de Gheorghe Hagi pe criterii rasiale și personale, ceea ce l-ar fi determinat să reacționeze violent.

„Hagi, ești o scorpie! Oprește-te să mă mai înjuri de culoarea pielii mele și de mama!”, a spus Nouma, explicând că după conflictul din teren, incidentul a continuat pe coridorul stadionului, unde l-ar fi pălmuit pe fostul internațional român.

Nouma susține că reacția sa a fost provocată de atitudinea lui Hagi, care l-ar fi lovit cu cotul în timpul meciului și l-ar fi provocat verbal.

„Mi-a zis: «Vezi că sunt din Mafie». I-am răspuns: «Du-te dracului cu mafia ta!». Mafioții nu vorbesc, spui că ești mafiot? Înseamnă că nu ești!”, a adăugat fostul jucător al lui Beșiktaș.

Acesta a concluzionat totuși că, în ciuda conflictului, îl consideră pe Hagi „unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume”.

Derby-ul Beșiktaș – Galatasaray din 21 octombrie 2000 a rămas în memoria fanilor nu doar prin scorul final, 3-1 pentru Beșiktaș, ci și prin tensiunile apărute între Gheorghe Hagi și Pascal Nouma. Partida s-a jucat pe stadionul „Inonu”, într-un moment de tranziție pentru fotbalul turc: era primul sezon al lui Mircea Lucescu la Galatasaray și ultimul an de carieră al lui Hagi ca jucător, înainte de retragerea sa din vara lui 2001. Atmosfera de pe teren a fost electrizantă, iar incidentul dintre cei doi a amplificat rivalitatea dintre cele două mari cluburi din Istanbul.

În meciul respectiv, Gică Popescu a fost eliminat în minutul 69, dar conflictul care a atras atenția tuturor s-a produs încă din debutul partidei. La doar unsprezece minute de la start, Hagi și Nouma s-au confruntat într-un duel fizic intens. Francezul l-a trântit pe român la pământ după ce acesta a încercat să scape de marcajul său, iar schimbul de replici aprinse dintre ei a fost sancționat cu un cartonaș galben pentru atacantul lui Beșiktaș. Tot Nouma a fost cel care a deschis scorul ulterior, menținând tensiunea până la finalul partidei.

Potrivit lui Nouma, conflictul verbal a continuat pe drumul spre vestiare, acolo unde ar fi avut loc o confruntare fizică. Într-un interviu recent, fostul atacant a mărturisit că l-a mai întâlnit pe Hagi o singură dată după acel episod, în cadrul unui turneu amical de fotbal pe plajă, organizat la Saint-Tropez.

„L-am mai întâlnit o dată după acel meci, în care mă avertizase: «Eu sunt mafiot!». La turneul de la Saint-Tropez, unde juca în echipa României alături de Popescu și alți foști colegi, i-am strigat din tribună: «Hei, Hagi! Acum ești în țara mea! Mafia mea e aici!». S-a cam speriat, dar nu i-am mai făcut nimic”, a povestit Nouma. La acel eveniment au participat mai mulți foști internaționali români, printre care Gică Popescu, Dan Petrescu, Adrian Ilie, Bogdan Stelea și Bogdan Lobonț, care au evoluat împotriva unor vedete europene precum David Ginola și Enzo Scifo.

Deși a avut cuvinte dure la adresa lui Gheorghe Hagi, Pascal Nouma a ținut să sublinieze respectul pe care îl poartă față de fostul internațional român Gică Popescu, despre care a vorbit cu admirație. Francezul l-a descris pe fostul căpitan al Barcelonei drept un adevărat profesionist, un jucător elegant și calm, care impresiona prin comportamentul său exemplar pe teren.