Ludovic Orban, după revocarea din funcția de consilier prezidențial: Despărțirea vine din inițiativa președintelui. Mă simt eliberat

După ce a fost revocatdin funcția de consilier prezidențial pentru politică internă, Ludovic Orban a susținut o conferință de presă în care a vorbit deschis despre colaborarea cu președintele Nicușor Dan, motivele ruperii relației și propriul rol în echipă. El afirmă că nu a cerut niciodată această poziție și că a acceptat-o doar din loialitate pentru susținerea oferită în trecut. Deși decizia l-a surprins, Orban spune că plecarea îl lasă „mai liber”.

„Am acceptat să intru în echipă pentru că m-am simțit obligat să fac acest lucru ca urmare a susținerii pe care i-am acordat-o în fața cetățenilor români”, a spus Ludovic Orban.

În debutul declarațiilor, Ludovic Orban a insistat că rolul său în echipa prezidențială nu a fost unul urmărit personal:

„L-am susținut în cursa pentru Primăria Capitalei din 2020, din 2024. Am fost printre primii oameni din viața publică care i-au suținut candidatura la prezidențiale. Nu eu am cerut să intru îm echipa dlui Nicușor Dan, ci a fost invitația dlui Nicușor Dan să fac parte din echipa lui.”

Ludovic Orban spune că a analizat mult această decizie, însă a făcut pasul convins fiind că experiența sa putea contribui la acțiunea instituției prezidențiale: „Nu a fost ușor, am cumpănit această decizie și am acceptat în speranța că pot să fiu util, să îmi folosesc experiența și expertiza.”

Ludovic Orban afirmă că în toată această perioadă a acționat corect și fără dispute interne: „Am dat dovadă de loialitate, de corectitudine, de implicare activă. Timp de o lună jumate nu am avut nicio discuție contradictorie cu președintele României. Nu mi-a adresat nicio critică, nu mi-a făcut niciun reproș cu privire la declarațiile publice.”

El spune că a încercat să contribuie la o activare a instituției prezidențiale: „Am încercat să contribui alături de președintele României la o dinamizare, implicare a instituției prezidențiale benefică pentru buna funcționare a statului român.”

Totuși, decizia a venit brusc: „Azi am aflat că nu mai sunt în echipă domnului președinte Nicușor Dan. Despărțirea noastră vine din inițiativa președintelui. Să nu încercăm să coafăm această realitate.”

Orban a subliniat că nu regretă nimic și că declarațiile sale au fost făcute în sprijinul președintelui:

„Aș vrea să spun că nu sunt de ieri, de azi în colaborare cu președintele Nicușor Dan. Declarația pe care am dat-o, am dat-o în sprijinul imaginii președintelui. Nu regret această declarație. Eu nu am nicio datorie față de președintele României. Cred că președintele României are mai degrabă o datorie față de mine. E cam puțin să folosești o astfel de declarație față de mine.”

Administrația Prezidențială a transmis că Ludovic Orban și Nicușor Dan „au decis de comun acord încheierea colaborării”. Totuși, surse politice afirmă că ruptura s-ar fi produs pe fondul criticilor publice ale lui Orban — în special cele referitoare la modul în care USR a folosit imaginea președintelui.

Numit în octombrie 2025 consilier prezidențial pentru politică internă, Orban a avut declarații dure atât la adresa PSD, cât și a unor magistrați, mai ales pe tema pensiilor speciale. Recent, avertizase că liderii PSD „au înţeles greşit atitudinea echilibrată şi înclinată spre negociere, spre dialog” a preşedintelui Nicuşor Dan, atrăgând atenţia că dacă „forţează nota”, s-ar putea înșela.

Fost lider PNL între 2017 și 2021, Orban a fost exclus din partid în urma criticilor la adresa conducerii și a lui Klaus Iohannis. Ulterior, a fondat partidul Forța Dreptei, aliat în alegerile din 2024 cu USR și PMP. A fost premier între 2019 și 2020 și președinte al Camerei Deputaților între 2020 și 2021.