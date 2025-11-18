Ludovic Orban, după revocarea din funcția de consilier prezidențial: Despărțirea vine din inițiativa președintelui. Mă simt eliberat
- Bianca Ion
- 18 noiembrie 2025, 18:25
După ce a fost revocatdin funcția de consilier prezidențial pentru politică internă, Ludovic Orban a susținut o conferință de presă în care a vorbit deschis despre colaborarea cu președintele Nicușor Dan, motivele ruperii relației și propriul rol în echipă. El afirmă că nu a cerut niciodată această poziție și că a acceptat-o doar din loialitate pentru susținerea oferită în trecut. Deși decizia l-a surprins, Orban spune că plecarea îl lasă „mai liber”.
„Am acceptat să intru în echipă pentru că m-am simțit obligat să fac acest lucru ca urmare a susținerii pe care i-am acordat-o în fața cetățenilor români”, a spus Ludovic Orban.
„Am fost printre primii care l-au susținut”
În debutul declarațiilor, Ludovic Orban a insistat că rolul său în echipa prezidențială nu a fost unul urmărit personal:
„L-am susținut în cursa pentru Primăria Capitalei din 2020, din 2024. Am fost printre primii oameni din viața publică care i-au suținut candidatura la prezidențiale. Nu eu am cerut să intru îm echipa dlui Nicușor Dan, ci a fost invitația dlui Nicușor Dan să fac parte din echipa lui.”
Ludovic Orban spune că a analizat mult această decizie, însă a făcut pasul convins fiind că experiența sa putea contribui la acțiunea instituției prezidențiale: „Nu a fost ușor, am cumpănit această decizie și am acceptat în speranța că pot să fiu util, să îmi folosesc experiența și expertiza.”
„Am dat dovadă de loialitate. Azi am aflat că nu mai sunt în echipă”
Ludovic Orban afirmă că în toată această perioadă a acționat corect și fără dispute interne: „Am dat dovadă de loialitate, de corectitudine, de implicare activă. Timp de o lună jumate nu am avut nicio discuție contradictorie cu președintele României. Nu mi-a adresat nicio critică, nu mi-a făcut niciun reproș cu privire la declarațiile publice.”
El spune că a încercat să contribuie la o activare a instituției prezidențiale: „Am încercat să contribui alături de președintele României la o dinamizare, implicare a instituției prezidențiale benefică pentru buna funcționare a statului român.”
Totuși, decizia a venit brusc: „Azi am aflat că nu mai sunt în echipă domnului președinte Nicușor Dan. Despărțirea noastră vine din inițiativa președintelui. Să nu încercăm să coafăm această realitate.”
„Eu nu am nicio datorie față de președinte”
Orban a subliniat că nu regretă nimic și că declarațiile sale au fost făcute în sprijinul președintelui:
„Aș vrea să spun că nu sunt de ieri, de azi în colaborare cu președintele Nicușor Dan. Declarația pe care am dat-o, am dat-o în sprijinul imaginii președintelui. Nu regret această declarație. Eu nu am nicio datorie față de președintele României. Cred că președintele României are mai degrabă o datorie față de mine. E cam puțin să folosești o astfel de declarație față de mine.”
Relația a fost încheiată „amiabil”, dar contextul e tensionat
Administrația Prezidențială a transmis că Ludovic Orban și Nicușor Dan „au decis de comun acord încheierea colaborării”. Totuși, surse politice afirmă că ruptura s-ar fi produs pe fondul criticilor publice ale lui Orban — în special cele referitoare la modul în care USR a folosit imaginea președintelui.
Numit în octombrie 2025 consilier prezidențial pentru politică internă, Orban a avut declarații dure atât la adresa PSD, cât și a unor magistrați, mai ales pe tema pensiilor speciale. Recent, avertizase că liderii PSD „au înţeles greşit atitudinea echilibrată şi înclinată spre negociere, spre dialog” a preşedintelui Nicuşor Dan, atrăgând atenţia că dacă „forţează nota”, s-ar putea înșela.
Fost lider PNL între 2017 și 2021, Orban a fost exclus din partid în urma criticilor la adresa conducerii și a lui Klaus Iohannis. Ulterior, a fondat partidul Forța Dreptei, aliat în alegerile din 2024 cu USR și PMP. A fost premier între 2019 și 2020 și președinte al Camerei Deputaților între 2020 și 2021.
