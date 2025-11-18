Ludovic Orban, despre încetarea colaborării cu președintele Nicușor Dan: Acum... asta e

Ludovic Orban, fostul premier și fostul lider PNL, a declarat, după anunțul Administrației Prezidențiale privind încetarea colaborării sale cu Nicușor Dan, că președintele decide cine face parte din echipa sa. „Acum... asta e”, a spus acesta, pentru stiripesurse.ro.

„Acum... asta e. Președintele hotărăște cine face parte din echipă”, a afirmat acesta, pentru sursa menționată anterior, adăugând că nu va oferi detalii despre motivele care au stat la baza deciziei lui Nicușor Dan.

Administrația Prezidențială a anunțat, marți, că șeful statului și consilierul prezidențial Ludovic Orban „au decis de comun acord încheierea colaborării”.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi consilierul prezidenţial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Preşedintele îşi exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban şi îi urează success în proiectele viitoare”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Ludovic Orban a fost numit în funcție pe 6 octombrie, împreună cu mai mulți consilieri. „Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte”, anunța, la acea vreme, sursa menționată anterior.

Anterior comunicatului, surse politice au declarat pentru HotNews.ro că Nicușor Dan ia în calcul să înceteze colaborarea cu Ludovic Orban, după ce acesta a criticat modul în care Cătălin Drulă folosește imaginea președintelui în campania pentru alegerile la Primăria Capitalei.

Pe 15 noiembrie, Ludovic Orban a acuzat USR că folosește imaginea lui Nicușor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei, afirmând că acest lucru ar putea să îi enerveze pe „simpatizanții președintelui”.

„A fost întrebat la conferinţa de presă din această săptămână şi a explicat punctul de vedere. A fost prezent la evenimentul de lansare. Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui Nicuşor Dan”, a spus acesta, la Antena 3.