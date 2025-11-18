Călin Georgescu, atac la Nicușor Dan după dezvăluiri: Un păduche cu explicații, cea mai jalnică scalvie

Călin Georgescu s-a prezentat la Poliția Buftea, unde a semnat controlul judiciar și a făcut previziuni despre actuala clasă politică. El a avut un mesaj și pentru Nicușor Dan, care a anunțat că-i va prezenta biografia.

Georgescu a afirmat că actuala clasă politică nu va mai rezista mult, deoarece „poporul român s-a săturat”. Potrivit acestuia, poporul român va iniția o „revoluție a integrității, demnității umane și a caracterelor”, prin care își va face dreptate. „Și vă spun așa. Că revoluția integrității, demnității umane, a caracterelor, va începe foarte curând în România, foarte curând.

Și ar trebui să știe că se apropie un uragan dezlănțuit. Și care va șterge toate această nemernicie în 35 de ani, care dintr-o țară bogată, extrem de bogată, nu ducem lipsă de avere, ci de dreptate, asta să se știe. În momentul în care poporul român va dori să își facă dreptate, nu va fi singur”, a declarat Călin Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale, anchetat în două dosare penale, a mai spus că suveranitatea este foarte importantă și că aceasta a fost afectată prin anularea unor alegeri, subliniind că ar putea fi similar și în cazul alegerilor de la Primăria Capitalei. „Adevărații patrioți rămân uniți până la capăt. Și nu negociază principii, și nu se vând pe doi arginți. De aceea am spus că suveranitatea este absolută și punct.

Ea exclude orice fel de subordonare și de compromis. În fața oricui și față de oricine. Știm și noi ce se întâmplă cu aceste alegeri pe care le-au furat, și la fel se va întâmpla și în cazul alegerilor de la București. Eu nu am spus degeaba ce am confirmat pe 2 noiembrie. Cei care au înțeles, bine, cei care nu, problema lor. Un lucru este însă cert. Că poate să fie un primar numit, nu ales. Iar suveranitatea poporului român este măreață și ar trebui să fim toți uniți pentru un crez pentru care au murit mii, milioane de oameni, pentru ca noi să avem destin”, a precizat el.

Întrebat despre declarațiile lui Nicușor Dan referitoare la biografia sa și la posibila apartenență la SIE, Călin Georgescu a spus că acest subiect este „nesemnificativ”. „Să vă spun sincer, e nesemnificativ. Dar și el face parte din categoria păduchilor cu explicații. Șobolanii sunt în spatele lui, însă așa văzând cum stau lucrurile, când ești sluga slugilor este cea mai jalnică sclavie, asta pot să vă spun.

Acum referitor la biografia mea, aș vrea să îi ajut. Ca să nu muncească foarte mult, știți? Că muncesc totuși mult. Vreau să le spun să treacă acolo în catastif că scufundarea vasului Titanic îmi aparține, că la vremea respectivă am lucrat cu Mata Hari, care m-a plătit, și din acei bani am putut să mă întrețin la Viena. Știți cum e, fără umor se alege praful de tragedie, ăștia au umor”, a declarat Călin Georgescu.