Procesul lui Călin Georgescu, la Curtea de Apel. Susținătorii îi cântă „Treceți batalioane române Carpații”

Curtea de Apel București judecă luni, 17 noiembrie, primul termen în camera preliminară în cel de-al doilea dosar în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Procurorii îl acuză de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, o infracțiune care îl plasează din nou în centrul unei anchete penale cu miză majoră.

În același dosar sunt inculpați și Horațiu Potra, prins în Dubai și aflat în procedură de extrădare, precum și alte 18 persoane. Anchetatorii spun că inculpații voiau să transforme protestele pașnice din Capitală, programate pe 8 decembrie, în acțiuni violente împotriva anulării alegerilor prezidențiale din 2024. Scopul era de a „reconfigura ordinea constituțională”.

Avocații lui Georgescu au respins acuzațiile, susținând că rechizitoriul reprezintă „un simulacru” care va fi desființat în instanță.

De la primele ore ale dimineții, câteva zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața Curții de Apel București. Atmosfera a fost dominată de muzică patriotică difuzată la boxe. Printre melodii s-a auzit insistent varianta pe muzică a poeziei „Avem o țară” și „Treceți batalioane române Carpații”.

La Curtea de Apel a venit și Cezar Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul dac”. Proaspăt eliberat din Penitenciarul Giurgiu, acesta a fost întâmpinat cu aplauze și îmbrățișări de susținători. Spre deosebire de aparițiile sale anterioare, Avrămuță nu a mai adus cu el imensul drapel tricolor cu care devenise celebru.

Actualul proces vine după ce, pe 2 iulie, Parchetul General l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și pentru o altă serie de infracțiuni: promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, promovarea, în public, a ideilor, concepțiilor și doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că deţine mai multe materiale în legătură cu Călin Georgescu, pentru a lămuri ce s-a întâmplat la alegerile prezidenţiale, susţinând că e documentată mult mai bine interferenţa rusă: „Am strâns multe materiale, bineînţeles că a fost una din promisiunile pe care le-am făcut în campanie că o să lămurim ce s-a întâmplat în alegerile din noiembrie-decembrie anul trecut.

Am strâns multe materiale pe mai multe paliere, inclusiv biografia domnului Georgescu, inclusiv ceea ce anul trecut la alegeri erau cumva nişte suspiciuni şi între timp am documentat mult mai bine interferenţa rusă, deci la momentul potrivit o să ieşim cu o sinteză din toate materialele"